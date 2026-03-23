Železný obor, životná poistka, najväčšia posila. Z Prievidžana je európska superstar

Je inteligentný, systematický a na ihrisku pôsobí, akoby bol vždy o krok vpredu. Nie náhodou si jeho agent pri prvom stretnutí položil otázku, ktorá dnes znie takmer absurdne.
„Dúfam, že sa Dávid na mňa nenahnevá. Hovoril som si: Ako takýto inteligentný chlapec môže hrať futbal? Na čo? Vedel všetko. Ja som mu nemal čo vysvetľovať. Keby sa Dávid rozhodol, že nebude futbalista, tak mohol byť v Národnej banke Slovenska. Bez problémov. Má na to inteligenciu,“ vyhlásil Branislav Jašurek pre Sportnet.
Dnes je z Hancka futbalista, ktorý dobyl veľkú Európu – a konečne aj Slovensko.
Kráľ roka, ktorý prerušil éru
V pondelok večer v Bratislave si Dávid Hancko prevzal cenu Jána Popluhára a stal sa Futbalistom roka 2025. Prvýkrát v kariére. Vo veku 28 rokov.
Prerušil tým sériu Stanislava Lobotku, ktorý predtým anketu ovládol dvakrát za sebou. Práve stredopoliar SSC Neapol skončil druhý – najtesnejším možným rozdielom. Nepomohol mu ani fakt, že bol ústrednou postavou tímu, ktorý získal taliansky titul aj Superpohár.
Hancko mal však rok, ktorý sa nedal prehliadnuť.
Okamžitý líder v Atléticu
V lete prestúpil Hancko z Feyenoordu Rotterdam do Atlético Madrid. Do jedného z najlepších klubov sveta.
Nepotreboval čas na aklimatizáciu. Okamžite si vybojoval miesto v základnej zostave a rýchlo sa stal oporou. V tíme plnom hviezd patrí medzi najspoľahlivejších hráčov a podľa mnohých je aj najlepší obranca.
Výborne bráni, podporuje útok a jeho ľavačka je výnimočná – možno až geniálna.
Hancko je navyše univerzál. Sám sa cíti viac ako stopér, no tréner Francesco Calzona ho v reprezentácii využíva na ľavom kraji obrany. V Atléticu Madrid nastupuje najčastejšie na poste stredného obrancu, hoci Diego Simeone ho dokáže použiť aj na kraji.
A všade funguje.
Najdrahší Slovák
Prestup vyvolal pozornosť aj finančne. Podľa Fabrizia Romana sa základná suma pohybovala na úrovni 30 miliónov eur plus bonusy. Luca Bendoni zo Sky Sport uviedol 32 miliónov eur plus tri milióny v bonusoch.
Hancko podpísal päťročný kontrakt do leta 2030.
Už samotná základná suma z neho robí najdrahší prestup v histórii slovenského futbalu. Ak sa naplnia bonusy, môže prekonať aj celkový transfer Milana Škriniara.
Zaujímavosťou je, že pôvodne mal namierené do Saudskej Arábie, kde sa suma s bonusmi mohla vyšplhať až na 40 miliónov eur. K prestupu do klubu, v ktorom pôsobí Cristiano Ronaldo, napokon za bizarných okolností nedošlo.
Atlético môže byť dodatočne vďačné.
Železný obor
Španielske médiá si Slováka okamžite všimli.
„Hancko, železný obor Diega Simeoneho,“ napísal Sergio Picos z denníka AS. Vyzdvihol jeho vyťaženosť – za posledné tri sezóny odohral 145 zápasov. Vo Feyenoorde bol najvyťaženejším hráčom, prakticky bez zranení.
„Vyniká silou a perfektnou univerzálnosťou, má charakter a srdce, čo vždy zapadá do Metropolitana,“ dodal.
V rovnakom duchu pokračovali aj ďalší.
„Pre trénera Atlética je poistkou na život. Každým dňom je väčším lídrom obrany Atlética. Výkon najvyššej úrovne,“ chválil ho Carlos Fernández z denníka Marca.
A opäť Picos: „Obrovská posila. Výborne vyváža loptu, vystupuje z obrany, vysúva sa až na súperovu polovicu. Hráč s najväčším počtom minút v sezóne úplne zaslúžene. Aké šťastie, že nakoniec neskončil v Saudskej Arábii.“
V aktuálnom ročníku je s výnimkou brankára Jana Oblaka najvyťaženejším hráčom Atlética.
Zápisník, ktorý robí rozdiel
Hancko však nevyniká len fyzicky. Jeho najväčšou zbraňou je hlava.
Pred každým zápasom si berie malý zelený zápisník.
„Vždy si zaznamenám názov zápasu a dátum. Snažím sa zapísať si veci, ktoré musím neskôr na ihrisku vykonať. Momentky, ktoré si zapíšem, si prečítam znova a takto to robím už asi sto až dvesto zápasov,“ priznal.
A vysvetlil aj prečo.
„Pomáha mi to byť o pol sekundy rýchlejší, ale hlavne v hlave. Aj keď nám prednáša tréner, tak si to značím. Zapisujem si aj pokyny, ktoré sa týkajú mojej pozície a súpera. To môže byť rozhodujúce.“
Kľúčový muž Slovenska
Slovenská reprezentácia sa vlani dostala do baráže o postup na majstrovstvá sveta. Bez Hancka by to išlo len ťažko.
V kvalifikácii bol najlepším slovenským hráčom. Líder, ktorý spájal obranu, organizoval hru a prinášal pokoj.
Presne to, čo robí aj v klube.
Dve zlomené nohy, jeden veľký príbeh
Jeho cesta však nebola jednoduchá.
Ako sedemnásťročný debutoval v najvyššej súťaži v drese MŠK Žilina a strelil aj prvý gól. Krátko nato si zlomil nohu.
Po viac ako mesiaci lekári zistili, že nie je správne zrastená. Zlomili mu ju znova a spevnili skrutkami. Keď sa vrátil a začal opäť hrávať, zlomil si druhú nohu.
„Preháňal som to. Moje zranenia, chronické bolesti v kolene a únavová zlomenina nohy vznikli z príliš tvrdého tréningu,“ priznal.
Nevzdal sa.
Príbeh, ktorý dáva zmysel
Dnes je Dávid Hancko jedným z najlepších obrancov na svete. Líder Atlética Madrid, pilier reprezentácie a po novom aj Futbalista roka.
Príbeh inteligentného chlapca, ktorý si všetko zapisoval do zošita, dostal logické vyústenie.
Nie v banke.
Ale na vrchole futbalu.