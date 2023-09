Noví partneri prinesú viac financií. Kluby dostanú o 20 percent viac, tvrdí Šatan

BRATISLAVA. Dohodli sa. Spor medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a viacerými extraligovými klubmi, ktorý v istej fáze hrozil dokonca rozkolom, je zrejme zažehnaný. „V piatok nás čaká prvé kolo extraligy. Sme radi, že všetky právne a marketingové veci sú týmto dňom dotiahnuté do konca. Rokovania trvali dlho, situácia nebola jednoduchá. Ale dnes môžeme oznámiť, že spoločnosť Tipos bude partnerom extraligy na ďalšie dva roky. JOJ Šport je nový mediálny partner, bude vysielať celý hokej. Veľmi sa z toho teším, že sme našli dohodu, keďže hrozili kadejaké scenáre. V budúcich dvoch rokoch pôjdeme v tejto zostave,“ prezradil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

Nová forma spolupráce a komunikácie Situácia v slovenskom hokeji sa vyhrotila v prvej polovici roka. Viaceré kluby volali po nezávislosti. Chceli si riadiť súťaž sami, podobne, ako sa to deje v Česku, Nemecku, Švajčiarsku, či Švédsku. Argumentovali nedostatkami v riadení súťaže, ale kľúčovým motívom boli peniaze. Produkt s názvom hokejová extraliga chceli sami čo najlepšie speňažiť. Hokejový zväz sa tomu bránil. Deväť účastníkov uplynulého ročníka extraligy, vrátane Prešova, ktorý vypadol, deklarovalo zámer pôsobiť v alternatívnej súťaži PHL. K tomu však nedošlo. Video z tlačovej konferencie SZĽH:

„Kluby sa chceli trhať. Ako môžeme v lete vedieť, ako má vyzerať súťaž, keď nevieme, či sa vôbec prihlásia do súťaže? Tieto sťažnosti sú vymyslené, pretože veci sme si mohli nastaviť už v marci. Už vtedy mohlo byť všetkým jasné, kedy a kto hrá a za akých podmienok. Bohužiaľ, dlho sme sa nevedeli dohodnúť na fungovaní a ani sponzori nevedeli, či bude v lige desať mužstiev alebo dvanásť, či bude súkromná alebo nie. Tieto veci sa museli utriasť. Nemyslím si, že je to spôsobené neaktivitou zo strany zväzu. Naopak, chceli sme veci, čo najskôr doriešiť. Na dohodu však potrebujete dvoch. Trvalo to dlhšie, ale som rád, že sme sa dohodli. Verím, že nový model spolupráce zvýši dôveru na oboch stranách a zlepší veci, ktoré neboli v minulosti ideálne. Dúfam, že aj z hľadiska niektorých majiteľov extraligových klubov bude táto situácia vnímaná pozitívne. Nielen cez financie, ale aj novú formu spolupráce a komunikácie.“

Sublicencia je stále v hre Marketing bude zastrešovať SZĽH, športovo technické veci bude mať na starosti Ligová rada. „Podpísali sa zmluvy medzi jednotlivými klubmi a marketingovým oddelením o marketingovej spolupráci, čo sa týka plnenia a koľko peňazí pôjde do klubov.“ Diváci budú môcť sledovať prenosy na stanici JOJ Šport, ktorá vysielala v uplynulej sezóne zápasy druhej najvyššej súťaže. „Máme za sebou skúsenosti z vysielania SHL. Počas tohto roka budeme vysielať aj reprezentačné zápasy dvadsiatky a v máji aj MS mužov. V krátkom čase bude na svete program. V piatok začíname zápasom Košice - Humenné, teda súboj majstra s nováčikom, v nedeľu zápas Zvolen - Michalovce. Ďalšie kolá predstavíme, keď budeme mať potvrdené termíny s klubmi. Mali by byť známe do stredy," povedal riaditeľ stanice Roman Neuschl.

Na snímke piaty zľava generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Lažo, šiesty zľava prezident SZĽH Miroslav Šatan, siedmy predseda predstavenstva spoločnosti Tipos Oliver Felszeghy, ôsmy zľava riaditeľ športovej televízie JOJ Šport Roman Neuschl a zástupcovia slovenských extraligových hokejových klubov počas tlačovej konferencie SZĽH. (Autor: TASR)

Vyjadril sa aj k možnej sublicencii s inými vysielateľmi: „V najbližších dňoch sa to uzavrie. Ešte nie je hotový termínovník, rokovania sa natiahli, ale v najbližších dňoch bude známy aj vlastník sublicencie." Ligovú radu tvoria dvaja zástupcovia zo zväzu a jeden zástupca, ktorý vzíde z návrhu klubov. „Očakávame nové meno, príde zrejme k zmene. To už je na samotných kluboch, aby si vybrali niekoho, kto to bude robiť. Ktokoľvek bol v Ligovej rade za posledné dva-tri roky, tak to fungovalo celkom dobre bez nejakých prekážok. Niekedy môže byť zdanie horšie ako realita. Bol som na všetkých rokovaniach Ligovej rady a myslím, že to bolo veľmi korektné. Veci sa riešili v prospech hokeja, bez konfliktov a v súlade názorov. Verím, že to tak bude fungovať i ďalej,“ pokračoval Šatan.

Viac o dvadsať percent Generálny partner ostáva nezmenený – spoločnosť Tipos. „Pre Tipos to nie je nič nové, pokračujeme v nastavenom trende ďalšie dva roky. Spoluprácu so SZĽH vnímame kladne a hokej chceme podporovať aj naďalej," uviedol generálny riaditeľ Oliver Felszeghy. Šatan prezradil aj ďalších partnerov, ktorí budú podporovať slovenský hokej.

„Spoločnosť Tipsport bude mať stávkarské práva, spoločnosť Škoda takisto pokračuje v spolupráci. Máme aj jedného nového partnera pre extraligu, ktorým je spoločnosť Kaufland. Kluby budú mať v spolupráci so zväzom viac financií ako doteraz. Tým pádom je o nich postarané. Nie je to však všetko. Oni sa musia postarať o ten zvyšok, aby športová časť fungovala.“ Na otázku, o koľko viac by mohli kluby dostať odpovedal prezident takto: „Predpokladám, že kluby dostanú navyše okolo dvadsať percent.“ Baráž ako jednostranný diktát Výkonný výbor už dávnejšie rozhodol o formáte extraligy. Aj v nasledujúcej sezóne platí priamy zostup do nižšej súťaže. Časť extraligových klubov nesúhlasila s týmto rozhodnutím a chcela vrátiť späť minulý model, keď o vypadnutí resp. zotrvaní v najvyššej súťaži rozhodovala baráž medzi posledným tímom extraligy a víťazom SHL. „Boli nejaké návrhy. Extraligové kluby by si želali formu baráže. Podmieňujeme to aj dohodou so Slovenskou hokejovou ligou (SHL), aby to nebol iba jednostranný diktát. Kluby SHL to vnímajú ako neférovú cestu, pretože musia hrať s oddýchnutým súperom, ktorý mesiac čaká a prvoligový klub má za sebou tri ťažké play off série.