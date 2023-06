Manažér Nitry: Zatvorme extraligu, aby sme v nej nemali hokejové Pohronie či Borčice

Na budúci rok sa to už nemusí opakovať. Časť extraligových klubov totiž nesúhlasí s vlaňajším rozhodnutím výkonného výboru SZĽH a chce vrátiť späť minulý model, keď o vypadnutí resp. zotrvaní v najvyššej súťaži rozhodovala baráž medzi posledným tímom extraligy a víťazom SHL. A niektorí by zašli ešte ďalej.

„Treba sa na to pozrieť z viacerých uhlov. O čo ide klubom, o čo zväzu, či chceme vychovávať mladých hráčov. Vďaka priamemu zostupu bola extraliga atraktívna takmer až do posledného kola.

Ako optimálny variant ponúka rozšírenú baráž, kde by hrali posledné dva tímy z extraligy a prvé dva z druhej najvyššej súťaže.

„Podľa mňa by to bol najférovejší prístup. Aby to neznevýhodnilo tímy prvej ligy, tá by sa mohla hrať bez play-off, prvé dva tímy z dlhodobej súťaže by postúpili priamo do baráže. Ale zároveň si povedzme, ktorý z prvoligových klubov má štadión na to, aby mohol hrať v extralige a mal by na to aj finančne.

Mám taký pocit, že všetci chcú už konečne dostať Žilinu do ligy a tri roky sa im to nedarí. Myslím si, že keby sa tam Žilina dostala, toto by nebola téma a všetci by súhlasili s barážou."

Niekdajší útočník Ján Pleva si zahral viac sezón v extralige aj prvej lige. V Česku sa hrá baráž dlhé roky a keď chce niekto postúpiť, musí poskladať kvalitné mužstvo.

„Nie som za priamy postup a zostup, ale za baráž. Prvá liga by mala slúžiť na hokejový rozvoj, pomáhať mladším hráčom na prechod z juniorského veku do mužského hokeja. Z prvej ligy majú ambíciu postúpiť možno dva kluby. Z môjho pohľadu tam hrá až príliš veľa starých hráčov.“