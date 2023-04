Slováci začínajú prípravu vo Švajčiarsku. Ramsay: Mal by to byť dobrý a rýchly hokej

Teda najmä rýchlym korčuľovaním s priamočiarym prechodom do útočného pásma. Skúsený útočník Marek Hrivík však očakáva na štarte prípravy pomalší rozbeh.

Slováci sa stretli pred odchodom do Švajčiarska v pondelok 10. apríla v Bratislave.

"Zápas je úplne o inom ako tréningy, ktoré však boli super. Až zápas ukáže, kde sme. Neviem presne, aký budú mať Švajčiari výber. Určite sa však pohli dopredu v uplynulých rokoch.

Pre nich to bude tiež začiatok prípravy a zrejme budú mať aj chalanov, ktorých predtým nikdy nevideli a musia ich odskúšať. Bude to neznáma pre nás aj pre nich," povedal Hrivík.

Najstarším hráčom tímu je 31-ročný útočník Andrej Kudrna, ktorý si oblečie národný dres prvýkrát od novembra 2019.

Ofenzívu Slovákov by mal ťahať okrem neho a Hrivíka aj Peter Cehlárik. "Do každého zápasu ideme s tým, aby sme uspeli a prezentovali sa hokejom, aký chceme hrať. Mali sme na prípravu týždeň, takže dáme do toho všetko," zdôraznil Kudrna.