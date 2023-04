Ďaloga musí šampionát oželieť, inak by mohol mať vážny problém

Vždy to tak robím. Aj keď máme prestávku, tak sa snažím udržiavať v kondícii, aby som nevypadol z tempa. Som na to naučený.

Máte za sebou druhú sezónu v Brne. Ako by ste ju zhodnotili?

Sezóna sa začala celkom dobre. Boli sme vysoko v tabuľke. Vyzeralo to, že všetko ide, ako má. Od prvej reprezentačnej prestávky nám to však začalo škrípať. Dosť dlho sme padali dolu a vyvrcholilo to výmenou trénerov.

Od nového roka sme sa začali dvíhať späť. Zápasy v play off boli celkom dobré. Stroskotali sme však na góloch.