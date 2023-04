V klube cítil dôveru. Vynieslo mu to pozvánku do reprezentácie po 5 rokoch

„Už pred pár rokmi sme sa zhovárali, že by sme z neho potrebovali dostať viac. Môj asistent Peter Frühauf ho videl hrať, vravel, že stále dobre korčuľuje. Teraz ho tu máme s presvedčením, že je využiteľný vo viacerých úlohách, čo je skvelé," uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner slovenskej reprezentácie.

Máte za sebou druhú sezónu v českom klube Litvínov. Ako by ste ju zhodnotili?

Bohužiaľ, skončili sme veľmi rýchlo v predkole play off. Z toho hľadiska to nemôže byť úspešná sezóna. Verili sme v lepší výsledok. Základná časť nebola ideálna, ale koniec sezóny sme mali dobrý. Vyhrali sme šesť zápasov po sebe, ale prvá fáza play off nám nevyšla.