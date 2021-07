Hodnota Slovana je deväťnásobne vyššia. Írsky majster má veľkú výhodu

Na Slovensku si v základnej skupine Ligy majstrov zahrali Košice (1997), Petržalka (2005) a Žilina (2010).

Ak sa k nim chce pridať aj Slovan, potrebuje prejsť cez štyri predkolá. V prvom nastúpi proti írskemu Shamrocku Rovers. Prvý zápas odohrá doma v stredu o 18.30. Odveta je na programe o týždeň.

„Vieme, aká by to bola radosť, keby sa nám to podarilo. Zlepšili by sme si meno v Európe, zarobili peniaze a bola by to vzpruha do ďalšej práce,“ reagoval tréner Slovana Vladimír Weiss starší na tlačovej konferencii.

Weiss: Niekedy sa stávajú zázraky

Do Slovana prišiel na konci minulej sezóny. Hoci s klubom vyhral titul i pohár, zakaždým upozorňoval, aby s ním tieto úspechy nespájali.