Šialené. Pred rokom takmer skončil s futbalom, teraz je v Slovane

Na Slovensku tréneri nevedia dlhodobo vychovať elitného útočníka ani krajného obrancu. S brankármi však problém nie je. Dominik Greif čoskoro prestúpi do španielskej Malorky a v Slovane Bratislava ho nahradí 25-ročný Adrián Chovan. „Je to výborný chlapec i brankár s vynikajúcou tréningovou morálkou,“ tvrdí MARTIN MATLÁK, tréner brankárov v Zlatých Moravciach, kde Chovan doteraz pôsobil. Pri hokeji sa hovorí, že brankár je minimálne 60 percent úspechu. Aký dôležitý je vo futbale?

Každý tréner si zakladá na tom, aby bol brankársky post kvalitne obsadený a aby bol brankár lídrom mužstva. Tréneri tomu prikladajú vážnosť. V každom tíme je to kľúčová pozícia. Stačí si pozrieť vyspelé európske tímy a reprezentácie. Ako hodnotíte výkony brankárov na EURO? V každej reprezentácii je brankár hlavným stavebným kameňom tímu. Špecifické je to v Anglicku, kde Jordan Pickford nie je vnímaný ako veľký brankár. Angličania dlhodobo riešia problematický brankársky post. Aj preto to stavajú na Pickfordovi. Dostal dôveru a šancu, ktorú na EURO všetkým vracia. Ktorí brankári sa vám na európskom šampionáte najviac pozdávajú? Veľmi dobre na mňa pôsobí taliansky brankár Gianluigi Donnarumma. Aj keď v zápasoch nemal veľa zákrokov, v jednom či dvoch kľúčových momentoch dokázal mužstvo podržať. Skvelý výkon potvrdil vo štvrťfinále proti Belgicku. Výborný turnaj mal aj Belgičan Thibaut Courtois. Hoci svojím štýlom sa mi príliš nepáči, dlhodobo dokazuje vysoké kvality.

Na turnaji dostali školácke góly Martin Dúbravka proti Španielsku, ale aj španielsky brankár Unai Simón v súboji s Chorvátskom. Ako ste to vnímali? Chyby patria k futbalu, hoci je to možno klišé. Dúbravka dostal prvý takýto gól v kariére. A zrejme aj Španiel Simón. Predtým vyriešil tisícky takých situácií sebavedomo, s prehľadom a zrazu príde malá domov z polovice ihriska, ktorá preskočí nohu. U Dúbravku môžeme polemizovať, či mu zasvietilo slnko. Na takejto úrovni by sa také chyby nemali stávať, ale aj oni sú len ľudia.

Ako sa musí brankár vyrovnať s babráckym gólom? Je to súčasť mentálneho tréningu a osobnosti brankára, ktorú si tvorí sám alebo ju dotvárajú aj tréneri. Po takom góle treba zobrať loptu, hodiť ju do polovice ihriska a zakričať si: ideme ďalej. Aj reakcia slovenských hráčov bola taká, že prišli k Dúbravkovi a podporili ho. Uvedomujú si, že je súčasť kolektívu a vedia, čo urobil v predošlých zápasoch. Pred piatimi rokmi sa vravelo, že prototypom moderného brankára je Nemec Manuel Neuer. Kto je ním v súčasnosti? Pre mňa je takýmto prototypom Francúz Hugo Lloris. Má skvelú techniku chytania, je pohyblivý a vyžaruje z neho pokoj a istota. Môžeme ešte špekulovať, že by mohol mať kvalitnejšiu rozohrávku. V hre nohou stále patrí Neuer absolútne k najlepším.

Bývalý mexický brankár Jorge Campos meral 168 centimetrov. Súčasným trendom je, aby brankári merali aspoň 190 cm (Dúbravka 187 cm, Rodák 194 cm, Greif 197 cm, Chovan 192 cm). Prečo je to dôležité? Vidíme, že brankári vo svetových tímoch majú okolo 190 centimetrov. Máme tu trend vysokých brankárov. Keď v súčasnosti brankára meria 180 cm, má smolu a je takmer nemožné, aby sa presadil na svetovej úrovni. Tri či štyri centimetre pod 190 sú ešte v poriadku. Príkladom je Dúbravka. Keď máte dobré odrazové schopnosti, dynamiku pohybu, čítanie hry, odhad letu lopty, viete na niektoré situácie lepšie zareagovať ako ten, čo má 194 cm.

Čo všetko musí v súčasnosti špičkový brankár ovládať? Kľúčové je dobré čítanie hry. Potom je to o hre nohou, spolupráca s obrancami i stredovými hráčmi. Brankári už neprihrávajú len obrancom, ale často posielajú dlhé lopty stredopoliarom a útočníkom. Od nich začína výstavba útoku, sú dôležití pri menení ťažiska hry. Aj hlavní tréneri dbajú na to, aby brankár hral dobre nohou a bol postavou vedenia útoku. Niekedy sa hovorilo, že do brány ide najslabší hráč. Na základe čoho by mali mládežnícki tréneri vyberať chlapcov medzi tri žrde? V prvom rade je to tom, aby chlapec chcel byť brankárom. Dať niekoho do brány z donútenia alebo z toho, že je taký či onaký, to určite nie. Vidím to aj na svojom synovi. Nechcel som príliš, aby bol brankár, ale jeho túžba a videnie futbalu bolo silnejšie. Potom treba tým chlapcom pomáhať. Mali by mať nejaké základné zručnosti a dôležité je videnie futbalu z pozície brankára. Keď majú sedem či osem rokov, tak tú hru ešte natoľko nevnímajú. Ale už vtedy máte indície, akoby riešili niektoré situácie.

Boli ste dlhoročným brankárom, ale nechceli ste, aby syn pokračoval vo vašich šľapajach. V čom je pozícia brankára nevďačná? Väčšina rodičov i fanúšikov sú takí, keď mužstvo prehrá 0:1, môže za to brankár. Keď mužstvo vyhrá 5:0, brankár nič neurobil a skvelí sú hráči. Je to špecifická pozícia, ktorá si vyžaduje veľa mentálnej sily. Som rád, že syn chytá v kolektíve, kde ho ostatní podržia. Nedávno prehrali a dostal tri góly. Nemohol som byť na zápase a rodičia mi vraveli, že chytal výborne. Pričom on mi povedal, že také lacné góly nedostane ani na tréningu, ale silné strely vychytal.

Kto zo slovenských brankárov sa najviac približuje k ideálu moderného brankára? Maťo Dúbravka. Chytá oprávnene v Premier League, kde ešte zlepšil svoje brankárske schopnosti a ešte viac vyzrel. Voľba jednotky v reprezentácii je oprávnená. Dobre vyzeral Rodák, keď chytal druhú ligu za Fulham a kvalitu ukázal aj v reprezentácii. Z mladších brankárov sa mi páči Samuel Petráš zo Žiliny. V lige chytá výborne aj český brankár Martin Jedlička z Dunajskej Stredy. Z môjho pohľadu bol a je najlepším brankárom Adrián Chovan, ktorého som trénoval v Zlatých Moravciach a dnes je hráčom Slovana Bratislava. Nespomenuli ste Dominika Greifa, ktorý by mal najbližšiu sezónu pôsobiť v španielskej Mallorce. Ako ho vnímate? Nespomenul som ho trochu zámerne. Je to skvelý brankár, čo potvrdil v Slovane, dostal sa aj do reprezentácie, hoci na EURO sa nedostal o jedno miesto. Ale je iné chytať v Slovane a iné v Zlatých Moravciach, kde má brankár viac roboty a musí riešiť iné herné situácie. Bude zaujímavé vidieť Domina Greifa v zápasoch, keď mužstvo bude pod súvislejším tlakom. A nie len v jednom zápase, ako to bolo, keď hral Slovan v Európskej lige, ale v dlhodobom horizonte. Keby však nebol kvalitný brankár, nešiel by do Španielska.

V Zlatých Moravciach ste dva a pol roka trénovali Adriána Chovana, ktorý prestúpil do Slovana. Aký je to typ brankára? Je to výborný chlapec i brankár s vynikajúcou tréningovou morálkou. Pred rokom takmer skončil s futbalom, ale podarilo sa mi ho presvedčiť, že ešte vo futbale môže veľa dokázať. Má výbornú rozohrávku, dobre číta hru a je pokojným brankárom. Potrebuje ďalej kvalitne trénovať, pracovať na detailoch. Som presvedčený, že v Slovane s ním bude spokojnosť. Už pred štyrmi rokmi zažil vrcholný turnaj, keď chytal za Slovensko na ME do 21 rokov v Poľsku. Môže mu táto skúsenosť pomôcť v Slovane? Bude sa musieť prispôsobiť veľkosti klubu a vážnosti zápasov najmä v európskych pohároch. Keď pozrieme do minulosti, v takýchto zápasoch dokázal na seba upozorniť na EURO do 21 rokov, kde boli plné štadióny a zvládol vážne zápasy. Jeho mentálna stránka je silná.

Je to trochu šialené, že pred rokom uvažoval nad koncom a teraz by sa mohol stať v Slovane ihneď po svojom príchode brankárskou jednotkou. Je na to pripravený? Zvládne to, som o tom presvedčený. Slovan je veľký klub, ktorý určite na takýchto pozíciách nerobí nepremyslené kroky. Určite ho v realizačnom tíme mali dobre zanalyzovaného. Vedeli, do čoho idú, čo od neho očakávajú. Jeho pozícia je taká, že by mal v stredu chytať v predkole Ligy majstrov. Asi aj v tréningovom procese tréneri vnímajú, že to je brankár, ktorý môže byť jednotkou v Slovane a veria mu.

Okrem Dúbravku, Rodáka, Greifa či Chovana sú tu aj ďalší výborní brankári ako Dušan Perniš, František Plach, Adam Jakubech, Dominik Holec či Patrik Le Giang. Ako je to možné? Na Slovensku máme dobrú brankársku škola. Je jej venovaná veľká pozornosť aj zo strany futbalového zväzu, kde pôsobí Miro Hýll. V lige nemáme trénera brankárov, ktorý by nemal najvyššiu licenciu. Je to tréningom. Brankári majú už od mládeže individuálne tréningy a nielen v profesionálnych kluboch. Na Slovensku nevieme vychovať útočníka, krajných obrancov, ale brankárov áno. Sú v tomto zásadné špeciálne tréningy brankárov? Áno, jednoznačne. Tréneri v kluboch, akadémiách majú menšiu skupinu brankárov, ktorej sa môžu venovať dôkladnejšie. Tréneri, ktorí majú v tíme pätnásť až dvadsať hráčov sa nemôžu sústrediť rovnako na všetkých. Keď máte štyroch brankárov, sústredíte sa na detaily, urobíte viac roboty. Môžete si pripravovať brankára do svojho videnia techniky chytania.

Zo Zlatých Moraviec sa vrátil do Slovana aj Dávid Hrnčár, ktorý by mohol byť prototypom moderného stredopoliara. Je rýchly, silný, ale aj gólový. Súhlasíte? Zažil som ho, keď prichádzal do Zlatých Moraviec z Pohronia ako nechcený chlapec. Vtedy bol trénerom Karol Praženica, ktorý mal oňho veľký záujem. Za dva roky urobil veľký progres. Je príkladom toho, že keď mladí hráči chcú na sebe tvrdo pracovať, niečo futbalu obetujú, majú otvorené možnosti. Dávida by som prirovnal k inému slovenskému futbalistovi.

Ktorému? K Ivanovi Schranzovi, ktorý začínal v druholigovej Petržalke. Potom sa pomaly posunul cez Trnavu do českej Dukly Praha. Vyskúšal si pôsobenie na Cypre a opäť sa vrátil do Česka, kde hral za České Budějovice, Jablonec a teraz prestúpil do Slavie Praha. Obaja majú predpoklady na to, čo vyžaduje súčasný futbal – behavosť, rýchlosť či silu. Dávid má kvalitný súboj i výbornú pravú nohu. Záleží na ňom, ako sa bude rozvíjať. Ak neupustí, čo za dva a pol roka môžem povedať, že si nemyslím, môže byť z neho zaujímavý hráč. V Zlatých Moravciach spolupracujete s 32-ročným hlavným trénerom Ľubošom Benkovským. Aký je? Je to pracovitý a zanietený tréner. To, čo sme dosiahli minulú sezónu v Zlatých Moravciach, keď sme skončili na 5. mieste je pre nás odmenou, za to, čo futbalu obetujeme. Analýzy, príprava tréningov, sledovanie hráčov, systému súpera. Keď udrží to, čo nastavil, je to rovnaké ako pri Dávidovi Hrnčárovi, môže byť zaujímavým trénerom na Slovensku.