Športová tragédia, vraví Weiss. Deň pred zápasom musí meniť taktiku

BRATISLAVA. Maďarský stredopoliar David Holman sa pár hodín pred štartom sezóny zranil a Slovanu Bratislava bude chýbať dlhšie obdobie.

Dvadsaťosemročný kreatívny futbalista si na tréningu pred zápasom Ligy majstrov proti Shamrocku Rovers (streda 7. júla o 18:30 h) roztrhol väz v kolene.

"Holman si roztrhol predný krížny väz a zajtra má operáciu. Je to malá športová tragédia. Musím teraz zmeniť herný plán. Uvidíme, ako sa to podarí, je to veľký zásah do mužstva," komentoval veľké zranenie na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší.