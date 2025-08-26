Jokiča podrží na ME v basketbale celý tím. O Dončičovi a Giannisovi to neplatí

BRATISLAVA. Stretne sa mix najlepších hráčov z NBA, ale aj tých zo starého kontinentu. Majstrovstvá Európy v basketbale 2025 (Eurobasket) vypuknú už túto stredu 27. augusta.
Na šampionáte nebudú chýbať najväčšie mená súčasného basketbalu, ako Luka Dončič, Nikola Jokič či Giannis Antetokounmpo.
O európsky titul bude súperiť 24 krajín. Tímy budú budú rozdelené do štyroch skupín po šiestich. Štyri najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy, ktorá sa začína osemfinálovými súbojmi.
Najväčší favoriti na triumf na turnaji sú Srbi. Až 73 percent zástupcov médií predpokladá, že sa tento rok stanú majstrami Európy.
Srbov povedie najlepší basketbalista súčasnosti
Trojnásobných majstrov Európy, ktorí získali na minuloročnej olympiáde v Paríži bronz, bude ťahať zrejme najlepší basketbalista na svete Nikola Jokič.
Trojnásobný najužitočnejší hráč NBA a jej majster z roku 2023 je najväčším ťahákom šampionátu.
Pivot tímu Denver Nuggets v NBA patrí medzi najlepších "playmakerov" v lige, čím sa líši od ostatných centrov. Dokáže vystreliť z akejkoľvek vzdialenosti, spoluhráčov okolo seba robí lepšími a napriek na oko pomalšiemu tempu je takmer nezastaviteľný.
„Jokić nemá žiadne medzery a je veľmi ťažké proti nemu hrať," tvrdí pred turnajom fínsky reprezentant a hráč Utah Jazz v NBA Lauri Markkanen.
„Je to skvelý strelec. Nebezpečný pod košom, pri dvojbodovej strele, pri trojbodovej strele... Jednoducho neviete, ako ho zastaviť,“ dodal.
Jokičovmu Batmanovi bude robiť Robina skúsený 33-ročný hráč Los Angeles Clippers v NBA Bogdan Bogdanovič.
Veľa sa v srbskom tíme očakáva aj od skúseného rozohrávača Vasilijeho Miciča a mladého krídelníka Nikolu Topiča.
Jokiča vyzvú kvalitní pivoti z NBA
Srbi v nedávnej príprave navyše ani raz nezaváhali. Ovládli všetkých sedem prípravných duelov vrátane dvoch na DBB Supercup, kde zdolali Čechov a Nemcov. Takisto boli stopercentní Francúzi, ktorí vyhrali v každom z piatich duelov.
V A-skupine môžu potrápiť Srbov Turci či Lotyši, ktorí na turnaj postúpili z kvalifikačnej skupiny, v ktorej dvakrát zdolali Slovensko.
Aj Turecko aj Lotyšsko sa môže na EuroBaskete spoľahnúť na podkošové hviezdy z NBA Alperena Senguna a Kristapsa Porzingisa.
Najväčším súperom Srbska na ceste za zlatom by mali byť Nemci. Poslední majstri sveta z roku 2023 sa predstavia v B-skupine, kde nenájdeme ani jeden tím na ich úrovni.
Práve Srbov zdolali vo finále spomínaného svetového šampionátu pred dvoma rokmi, čo budú chcieť tentokrát zopakovať.
Najlepší tím sveta bez najlepších hráčov, písali
Lídrom nemeckého tímu bude 23-ročné krídlo Franz Wagner z tímu Orlando Magic v NBA, kde v uplynulom ročníku priemeroval takmer 25 bodov, 6 doskokov a 5 asistencií na zápas.
Zásobovať loptami ho bude rozohrávač Denis Schröder, ktorý bol pred dvoma rokmi vyhlásený za najužitočnejšieho hráča svetového šampionátu, kde priemeroval 19 bodov a 6 asistencií na duel.
„Osem zápasov, osem víťazstiev. Najlepší tím na svete bez toho, aby bol každý jeden hráč najlepší na svete,” napísal o tomto historickom úspechu uznávaný nemecký novinár Walter M. Straten.
Nemci budú hladní po zisku zlata. EuroBasket po prvý a doposiaľ poslednýkrát ovládli v roku 1993.
V B-skupine ich najviac potrápia Litva s Fínskom. Litve, kde je basketbal náboženstvo, chýba kľúčový muž Domantas Sabonis, mužstvo potiahne skúsený pivot Jonas Valančiunas.
Pozor na Fínov
Zaujímavé však bude sledovať Fínov, ktorých mnohí predikujú na čierneho koňa celého turnaja. Severanov už tradične potiahne Lauri Markkanen, ktorý vo vlaňajšej sezóne priemeroval v NBA 19 bodov a 6 doskokov na duel.
Okrem Markkanena majú Fíni v zostave veterána Sasu Salina a novú posilu euroligového šampióna Fenerbahce Mikaela Jantunena.
Možno najzaujímavejším hráčom vo fínskej zostave bude Mikka Muurinen. Len osemnásťročný pivot, ktorý meria 208 centimetrov, má potenciál byť draftovaný v prvom kole draftu do NBA v najbližších dvoch rokoch. Ide moderný typ pivota, ktorý dokáže aj driblovať a strieľať.
Je navyše behavý a veľmi silný, no stále pozoruhodne atletický, pričom pri útoku na kôš dáva prednosť smečom.
Francúzom chýba Wembanyama
Tretí v poradí medzi favoritmi na zlato sú Francúzi. Tí sa však na európskom šampionáte nepredstavia v plnej sile. Nemôžu spoľahnúť na niekoľko dôležitých postáv.
Tou najväčšou, doslova vzhľadom, je 221-centimetrov vysoký Victor Wembanyama.
Mladý pivot sa rozhodol, že po hlbokej žilovej trombóze v ramene nechce riskovať pred blížiacim sa ročníkom v NBA, v ktorom sa od jeho San Antonio Spurs očakáva obrovský progres.
„Keď máte v živote takýto vážny zdravotný problém, nemôžete si dovoliť riskovať," priznal Wembanyama pre francúzske médiá.
Okrem neho budú chýbať Francúzom aj ďalší dvaja dôležití podkošoví hráči, a to Rudy Gobert z Minnesoty v NBA a Mathias Lessort z gréckeho Panathinaikosu.
Ťahať ich budú talenty z NBA
Krajina galského kohúta sa mohla posledné roky pochváliť obrovskou podkošovou silou, ktorá jej na blížiacom sa EuroBasket 2025 bude chýbať, rovnako, ako skúsený rozohrávač Evan Fournier.
Napriek tomu sú Francúzi jasným favoritom D-skupiny, pričom sa budú spoliehať na mladú krv. Tím by mala ťahať dvojica hráčov z tímu Washington Wizards v NBA Alexandre Sarr (pivot) a Bilal Coulibaly (rozohrávač).
Z najprestížnejšej ligy sveta im pomôže aj prvý výber v minuloročnom drafte Zaccharie Risacher a skúsená štvorka v poli Guerschon
Yabusele, ktorý sa po fantastickom výkone pred rokom na olympiáde v Paríži predviedol v dobrom svetle aj v NBA.
Hlavným ťahákom D-skupiny bude duel Francúzska so Slovinskom, ktoré bude už tradične ťahať Luka Dončič. Majstri Európy z roku 2017 sa však nemôžu spoľahnúť na ďalšiu väčšiu hviezdu.
Budú padať Dončičove rekordy?
Dončičovi jednoducho chýba pomoc, čo potvrdila príprava, v ktorej Slovinci prehrali päť zápasov, pričom zdolali len Veľkú Britániu, aj to len vďaka 26-bodovému výkonu rozohrávača Los Angeles Lakers.
Srbský ťahúň Bogdan Bogdanovič však očakáva, že na turnaji môžu padať vďaka Dončičovi rekordy: „Môže pochovať kohokoľvek. Môže nastrieľať v zápase 50 či 60 bodov. To ho robí výnimočným."
Najťažšie sa však tipuje C-skupina. Španieli tento rok nepatria medzi favoritov. Poslední majstri Európy z roku 2022 prechádzajú generačnou obmenou, čo sme si všimli v novembri minulého roka v Bratislave počas kvalifikácie.
Ťahať ich bude jediný hráč z NBA v ich zostave. Tým je Santi Aldama z Memphis Grizzlies.
Ďalšie sklamanie pre Giannisa?
Zdolať ich v skupine môžu Taliani či Gréci, ktorým v zostave nechýba hviezdny Giannis Antetokounmpo.
Dvojnásobný najužitočnejší hráč v NBA, ako aj jej šampión, taktiež prezývaný “Greek Freak”, je naďalej jedným z najťažšie brániteľných hráčov na svete.
Vďaka svojej výške, svalovej hmote a atletickosti sa dá len ťažko zastaviť.
Gréci, ktorí budú mať na rozohrávke jedného z najlepších hráčov v Európe Kostasa Sloukasa, budú chcieť na tohtoročnom európskom šampionáte atakovať pódiové priečky, kde ich však experti tento rok žiaľ nevidia.
Giannis stále čaká na väčší úspech s národným tímom. Na poslednom EuroBaskete obsadili Gréci piate miesto. Na svetovom šampionáte v roku 2023 skončili pätnásti a pred rokom na olympiáde v Paríži ôsmi.
Program ME v basketbale 2025
A-skupina (Riga)
streda 27. augusta:
13.45 h: Česko - Portugalsko
17.00 h: Lotyšsko - Turecko
20.15 h: Srbsko - Estónsko
piatok 29. augusta:
13.45 h: Turecko - Česko
17.00 h: Estónsko - Lotyšsko
20.15 h: Portugalsko - Srbsko
sobota 30. augusta:
13.45 h: Česko - Estónsko
17.00 h: Lotyšsko - Srbsko
20.15 h: Turecko - Portugalsko
pondelok 1. septembra:
13.45 h: Estónsko - Turecko
17.00 h: Portugalsko - Lotyšsko
20.15 h: Srbsko - Česko
streda 3. septembra:
13.45 h: Estónsko - Portugalsko
17.00 h: Česko - Lotyšsko
20.15 h: Turecko - Srbsko
B-skupina (Tampere)
streda 27. augusta:
12.30 h: Veľká Británia - Litva
15.30 h: Čierna Hora - Nemecko
19.30 h: Švédsko - Fínsko
piatok 29. augusta
12.30 h: Nemecko - Švédsko
15.30 h: Litva - Čierna Hora
19.30 h: Fínsko - Veľká Británia
sobota 30. augusta
12.30 h: Litva - Nemecko
15.30 h: Veľká Británia - Švédsko
19.30 h: Čierna Hora - Fínsko
pondelok 1. septembra
12.30 h: Švédsko - Čierna Hora
15.30 h: Nemecko - Veľká Británia
19.30 h: Fínsko - Litva
streda 3. septembra
12.30 h: Čierna Hora - Veľká Británia
15.30 h: Litva - Švédsko
19.30 h: Fínsko - Nemecko
C-skupina (Limassol)
štvrtok 28. augusta
14.00 h: Gruzínsko - Španielsko
17.15 h: Bosna a Hercegovina - Cyprus
20.30 h: Grécko - Taliansko
sobota 30. augusta
14.00 h: Taliansko - Gruzínsko
17.15 h: Cyprus - Grécko
20.30 h: Španielsko - Bosna a Hercegovina
nedeľa 31. augusta
14.00 h: Gruzínsko - Grécko
17.15 h: Španielsko - Cyprus
20.30 h: Bosna a Hercegovina - Taliansko
utorok 2. septembra
14.00 h: Grécko - Bosna a Hercegovina
17.15 h: Cyprus - Gruzínsko
20.30 h: Taliansko - Španielsko
štvrtok 4. septembra
14.00 h: Bosna a Hercegovina - Gruzínsko
17.15 h: Taliansko - Cyprus
20.30 h: Španielsko - Grécko
D-skupina (Katovice)
štvrtok 28. augusta
14.00 h: Izrael - Island
17.00 h: Belgicko - Francúzsko
20.15 h: Slovinsko - Poľsko
sobota 30. augusta
14.00 h: Island - Belgicko
17.00 h: Francúzsko - Slovinsko
20.30 h: Poľsko - Izrael
nedeľa 31. augusta
14.00 h: Slovinsko - Belgicko
17.00 h: Izrael - Francúzsko
20.30 h: Poľsko - Island
utorok 2. septembra
14.00 h: Belgicko - Izrael
17.00 h: Island - Slovinsko
20.30 h: Francúzsko - Poľsko
štvrtok 4. septembra
14.00 h: Francúzsko - Island
17.00 h: Izrael - Slovinsko
20.30 h: Poľsko - Belgicko
Program play-off
sobota 6. septembra a nedeľa 7. septembra
(11.00, 14.15, 17.30 a 20.45 h) - osemfinále
utorok 9. septembra a streda 10. septembra
(16.00 a 20.00 h) - štvrťfinále
piatok 12. septembra
(16.00 a 20.00 h) - semifinále
nedeľa 14. septembra
16.00 h: o 3. miesto
20.00 h: finále