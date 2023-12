Nebude chýbať ani Hagara. V tancoch a u žien sa čaká tuhý boj o Európu

„Na samostatných majstrovstvách by bolo obsadenie veľmi slabé. Boli by to nezáživné preteky a preto to organizujeme s ďalšími tromi zväzmi. Prináša to väčšiu kvalitu, väčšiu súťaživosť a lepšie športové výsledky. Celá akcia pôsobí honosnejšie,“ uviedol pre Sportnet prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.