Tatran vyzval zahraničných súperov. Príprava smeruje k pohárovému šlágru s Považanmi

Posledný prípravný zápas Tatrana v Maďarsku bude v podstate generálkou na semifinálový súboj o postup do finále Slovenského pohára 2023/2024 proti MŠK Považská Bystrica.

Kým hráč spojkového radu a kapitán Tatrana Rečičár po operácii kolena ešte netrénuje, no podujal sa na prácu neoficiálneho asistenta trénera. A tak počas zápasov sedel na lavičke tímu a „pracoval“ i v jeho kabíne.

Marko Davidovič reprezentoval Bosnu a Hercegovinu na ME v Nemecku, Josef Hozman absolvoval prípravu s českým národným mužstvom a napokon ostal v v pozícii prvého náhradníka.

Na základe toho som sa začiatkom januára zaradil do zimnej prípravy s mužstvom. S chlapcami behám, pracujem i s loptou a pomaly sa dostávam do zaužívaného režimu,“ konštatoval Fech počas ostatného prípravného stretnutia Tatrana proti Karvinej.

Aj ľavoruké pravé krídlo Tatranu Tomáš Fech má za sebou operáciu pravého kolena. No zatiaľ na lavičku ani do zápasového diania zasiahnuť nemôže.

Na ostré zápasové súboje si ale jeden z veľkých slovenských hádzanárskych talentov, v roku 2018 vyhláseným Slovenským zväzom hádzanej za najlepšieho hráča do 20 rokov, nateraz netrúfa.

„Nemá zmysel niečo uponáhľať. V prvom rade sa snažím, aby som bol vyliečený na sto percent. Nechcem riskovať to, aby som šiel priskoro do ostrých zápasových súbojov.

Mohlo by trebárs dôjsť k nejakému nečakanému podvrtnutiu či tvrdému kontaktu s protihráčom a koleno by to nemuselo zvládnuť.

A to by som veru nerád. Radšej vyčkám a keď koleno naozaj bude znášať záťaž ako má, tak s ohromnou radosťou do toho pôjdem. Hádam o taký mesiac neskôr. Pravda, ak ma k tomu tréner pustí.“

Tomáša Fecha sme sa na záver debaty pýtali, či aj on po vzore spoluhráča Rečičára o nejakej podobnej role v tíme azda uvažuje.