Rečičár má v Prešove novú úlohu. Z kapitána sa stal burcujúci element

Sedemnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión to má teda v domácej najvyššej súťaži ozaj sľubne našliapnuté za ziskom ďalšieho titulu.

V Európskom pohári postúpil do osemfinále, kde jeho súperom bude opäť klub z Islandu. Po vyradení UMFA Afturelding je ním tentoraz FH Hafnarfjordur.

Tatran odohral posledný zápas v tomto roku v sobotu proti Modre. Po ňom sa väčšina hráčov rozpŕchla do svojich domovov. Príprava na pokračovanie sezóny začne po novom roku tretieho januára.

Po zranení v zápase Európskeho pohára koncom novembra a následných lekárskych vyšetreniach sa T. Rečičár vrátil do mužstva. Nie však ako hráč, ale na lavičku v role dočasného asistenta trénera.

To už Tomáš Rečičár bude mať za sebou operáciu pravého kolena, naplánovanú na stredu dvadsiateho decembra za sebou. Kým čakal na termín operácie, mohol aj so „zdemolovaným“ kolenom ako tak chodiť aj bez bariel.

Využil tak možnosť byť naďalej s mužstvom v inej než hráčskej role. Po zranení ľavého kolena v Česku sa Tomáš na podnet majiteľa klubu vrátil do kabíny ako burcujúci element tímu. Tentoraz ako trénerov asistent, čo by mohlo vari naznačovať, čomu by sa mohol v budúcnosti venovať.

Chce ešte hrať, nie začať trénovať

„Pred vyše rokom hral Tatran vo viacerých súťažiach množstvo zápasov. Sám som vtedy netušil ako dlho bude po operácii maródovať, rehabilitovať. Teraz už viem čo ma čaká,“ načrtol Rečičár.