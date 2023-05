Milánske semifinále presne po 20 rokoch. Štatistiky vedie AC, dvojzápas však favorita nemá

Mužstvo Carla Ancelottiho postúpilo do finále, v ktorom uspelo aj proti Juventusu Turín a získalo svoj šiesty titul. Odvtedy získalo ďalší a to v roku 2007, najčerstvejší triumf má však na konte Inter, ktorý pod vedením Joseho Mourinha vyhral Ligu majstrov v roku 2009.

Obe mužstvá sa naladili na súboj pozitívne, keď zvládli svoje súboje 34. kola Serie A proti priamym konkurentom v boji o prvú štvorku. Inter vyhral na pôde AS Rím 2:0, AC si rovnakým výsledkom poradilo doma s Laziom Rím.

Inter aktuálne ťahá v Serie A šnúru štyroch triumfov v rade. Počas nej navyše inkasoval iba jeden gól a dal 14.

"Uspeli sme v skupine s náročnými súpermi Bayernom Mníchov a Barcelonou. Zaslúžime si byť v tomto semifinále. Na začiatku sezóny to bol sen, no teraz je to realita. Pracovali sme tvrdo, aby sme prežívali práve takéto zážitky," vyhlásil kouč Interu Simone Inzaghi.