Chladoňová ide Grand Tour skôr než sa čakalo: Bola som nadšená, keď mi to oznámili

Viackrát sa vyjadrila, že jej hlavným cieľom v sezóne je účasť na Giro d’Italia, no napokon svoj debut na Grand Tour absolvuje ešte o dva mesiace skôr. Od 4. do 10. mája ju čaká La Vuelta Femenina 2025.

"Keď mi to oznámili, bola som veľmi šťastná a nadšená. Aj tu získam veľké skúsenosti do budúcna. Pôvodný plán, teda ísť Giro, sa nemení. Aj tieto preteky sú v mojom kalendári," uviedla Chladoňová pre Sportnet.

Preteky sú dlhšie, aj na to si musím zvykať. Zatiaľ nemám toľko pretekárskych kilometrov v nohách. Vueltu si chcem užiť, nabrať veľa skúsenosti a byť čo najviac nápomocná tímu," prezradila mladá Slovenka.

"Prestúpila som do úplne inej cyklistiky v porovnaní s tou, ktorú som jazdila minulý rok. Preto neviem presne povedať, ako na tom som.

Preto by jej itinerár pretekov mal vyhovovať, no v osemnástich rokoch nemožno očakávať útok na popredné priečky v celkovom poradí.

"Určite sa najviac teším na piatu a siedmu etapu s cieľom vrchole stúpania a veľa nastúpanými metrami. Bude to pre mňa veľká výzva, rovnako ako aj iné etapy," hovorí najmladšia členka tímu Visma.

Pri absencii aktuálne najlepšej šprintérky Loreny Wiebesovej bude mať Vosová šancu najmä v etapách číslo 3 a 6, ktoré sú označené ako rovinaté.

Po jarných klasikách absolvovala tréningový blok na Malorke, aby bola čo najlepšie pripravená na Vueltu. Vosová by určite rada pridala ďalšie víťazstvo do zbierky, no tím má aj iné ambície.

"Okrem víťazstiev v etapách máme ambície aj v celkovej klasifikácii. Budeme musieť nájsť rovnováhu medzi ochranou našich pozícii a využívaním príležitostí. Moje ciele sa budú meniť zo dna na deň," uviedla.