Deň 9 na MS: Česi majú kapitána, ktorého im môžu závidieť. V tomto tisícročí je najlepší

Obhajcom titulu totiž stačilo päť zápasov na to, aby si v predstihu zaistili postup do štvrťfinále MS. V dánskom Herningu ako jediní ešte neprehrali a robia si zálusk aj na prvé miesto v B-skupine.

"Sto zápasov je pekná méta, no máme tu iný cieľ a to je tímový úspech. Odohrali sme dobrý zápas. Už dlho som nedal hetrik, takže som si to vychutnal," povedal hráč s číslom 10 po sobotňajšom súboji.

Hrá akoby mal 25 rokov

Červenka debutoval na MS v roku 2009 vo švajčiarskom Klotene a už o rok neskôr sa v Kolíne nad Rýnom tešil z prvého z dvoch titulov majstra sveta.

Lídrom tímu bol vtedy Jaromír Jágr, no postupne Červenka prebral jeho rolu a vlani ako kapitán doviedol tím k titulu na domácom šampionáte.

V 38 rokoch mohol na vrchole ukončiť kariéru. Rozhodol sa však pokračovať a svojimi výkonmi v Herningu potvrdzuje, že jeho prínos ani zďaleka nie je iba v odovzdávaní skúseností mladším spoluhráčom.

VIDEO: Hetrik Romana Červenku v 100. zápase na MS v hokeji