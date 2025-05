Deň 10 na MS: Slovákom hrozí, že zhoršia negatívny rekord. Maďari schytali világoš

Pokiaľ by totiž Slovinci uspeli v predĺžení či nájazdoch, Slováci si vo večernom zápase proti Lotyšsku mohli zaistiť postup do štvrťfinále.

BRATISLAVA. Desiaty hrací deň MS v hokeji sa pre Slovensko spočiatku vyvíjal až nečakane dobre. Slovinsko dotiahlo zápas s Rakúskom do predĺženia, čo pre našich západných susedov znamenalo komplikáciu.

Slováci vstúpili do zápasu dobre a prvá tretina im patrila. Skóre 1:1 sa im mohlo máliť, pretože okrem gólu nitrianskeho útočníka Sebastiána Čederleho mali viacero ďalších gólových šancí.

Po debakli od Kanady 0:7 cez víkend jednoznačne podľahli aj Lotyšom 1:5 . Oficiálny web IIHF prišiel s titulkom, že Lotyšsko šokovalo Slovensko, no vzhľadom na rozloženie síl rozhodne o šokujúcu výhru nejde.

"Opäť sme nedali góly, je to naša slabina. Lotyši majú kvalitných a skúsených hráčov, ktorí vedia premieňať šance," pridal sa s hodnotením Pavol Regenda.

"Myslím si, že v prvej časti vyhrávali viac súbojov, no našli sme spôsob, ako to otočiť. Hokej je v podstate jednoduchá hra. Keď vyhrávate súboje, potom môžete plniť svoj systém," povedal Rodrigo Abols pre IIHF.

Naopak, Lotyši si to v priamom súboji o štvrťfinále rozdajú v utorok s Rakúskom, pričom na postup im stačí remizovať po 60 minútach.

Spravodajský portál LSM.lv trefne napísal, že národný tím odsunul Slovensko na vedľajšiu koľaj. Očakávalo sa, že mladý tím bude bojovať o postup do posledného zápasu, no ten proti Fínsku bude len povinnosťou.

"Doplácame na veľmi slabú koncovku. Keď máme šancu, musíme ju premeniť. Aj ja som dnes má zopár šancí, ale nevyšlo to," smutne dodal Regenda.

Jeho slová potvrdzuje aj skutočnosť, že Slovensko môže zažiť najneúspešnejšie MS čo do počtu strelených gólov. Kým v roku 1998 skórovalo 11-krát, pred posledným zápasom proti Fínom má na konte len osem zásahov.

V nej Rakúšania chýbajú viac ako tridsať rokov. Naposledy si zahrali vo štvrťfinále MS v roku 1994, no proti Fínom utrpeli debakel 0:10.

"Pred MS sme mali tri ciele. Po prvé, chceli sme sa udržať v elitnej kategórii. Po druhé, chceli sme vyhrať tri zápasy, čo sa nám podarilo.

A po tretie, chceme vyhrať štvrtý zápas a postúpiť do štvrťfinále. Bude to ťažké, ale sme v pozícii, aby sme to dosiahli," povedala stálica tímu Peter Schneider.