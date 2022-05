Slovenskí hokejisti reagujú na prehru proti Švajčiarsku na MS v hokeji 2022

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: "Budeme si musieť sadnúť k presilovkám a poradiť sa, ako to robiť. Musíme vedieť, koho tam chceme a ako to chceme hrať. Tie špeciálne tímy sú veľmi dôležité. Najviac ma mrzí, že sa strašne narobíme na naše góly a tie, čo dostávame, sú veľké nezmysly, čo nás všetkých ubíja. Čakajú nás ešte tri zápasy, ktoré sa dajú vyhrať, a potom máme šancu na postup."

Peter Čerešňák, obranca Slovenska: "Nebol to dobrý zápas z mojej strany, či zo strany tímu. Predstavovali sme si to inak. Bojovali sme, ale nepodarilo sa nám to zvrátiť. Chýbal nám gól, presilovky 5 na 3 sa musia premieňať. Nevyužili sme to, je to veľká škoda. Nemôžeme vešať hlavy, máme ešte tri zápasy a musíme sa na ne sústrediť."

Martin Fehérváry, obranca Slovenska: "Bol to náročný duel a nezačali sme ho najlepšie. Švajčiari dobre napádali, nevedeli sme sa dostať do útočného pásma. Nefungovali nám presilovky a musíme na tom zapracovať. Nedokázali sme si dobre posúvať puky. V tej presilovke 5 na 3 sme sa snažili strieľať, ale nevedeli sme si tam vytvoriť finálnu prihrávku."

Michal Krištof, útočník Slovenska: "Prvá tretina bola zlá, ale potom sme sa dostali do zápasu a bolo to vyrovnané. Ale zasa sme im našimi chybami nechali dať góly. To sa nemôže stávať na takýchto fórach, proti Kanade to bolo to isté, mohli sme mať z týchto zápasov minimálne tri body. Radšej by som prehral 0:10 a hodil to za hlavu, ale keď človek vie, že je blízko, a nevychádza to, to je niečo, čo sa nedá len tak ľahko spláchnuť. Musíme hrať ďalej a čo najlepšie. A vyhrať najbližšie zápasy."