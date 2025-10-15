Ronaldo len krútil hlavou a prevátil očami. Portugalci mohli postúpiť, Maďari im pokazili noc

BRATISLAVA. Portugalská futbalová reprezentácia si už mohla v predstihu zabezpečiť miesto na budúcoročných majstrovstvách sveta.
Ak by v utorok večer zdolala Maďarsko, miestenku by už mala istú. V 90. minúte stretnutia ešte všetko nasvedčovalo tomu, že Portugalci získajú tri body, lenže prišla jedna z posledných akcií zápasu.
Kapitánov 17. gól
Barnabás Varga vyhral hlavičkový súboj, striedajúci Dániel Lukács potiahol loptu na pravej strane a poslal prízemnú prihrávku pred bránu Dioga Costu.
Tá prešla v spleti nôh až k Dominikovi Szoboszlaimu, ktorý to dokonale zavrel pri vzdialenejšej žrdi. Týmto gólom vyrovnalo Maďarsko na 2:2.
VIDEO: Dominik Szoboszlai dáva gól na 2:2 v zápase Portugalsko - Maďarsko
Pre kapitána mužstva to bol 17. gól v reprezentácii. Maďari oslavovali v eufórii, televízne zábery však ukázali aj Cristiana Ronalda. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty už bol v tom čase na lavičke. Iba krútil hlavou a prevrátil očami.
„Veľmi sme chceli tento zápas vyhrať, cítili sme veľký tlak,“ vravel po zápase tréner Portugalska Roberto Martínez.
„Maďari však boli efektívnejší. My sme svoje šance nevyužili. Dvakrát sme trafili žrď, mohli sme uzavrieť zápas. Nemôžeme sa spoliehať na to, že vedieme o jeden gól a nejako to ubránime, lebo to nám nejde,“ doplnil domáci kouč.
Ďalší rekord
Maďari bodovali v Portugalsku po roku 1956. Odvtedy vo vzájomných zápasoch na ihrisku súpera nestrelili ani gól.
Túto zlú sériu prelomil už v 8. minúte Attila Szalai, ktorý skóroval hlavou po rohu Szoboszlaiho.
Portugalsko však otočilo skóre ešte v prvom polčase dvomi presnými zásahmi Ronalda.
„Ak ho dvakrát takto necháme samého v malom vápne, tak si môžeme byť istí, že dá gól,“ kriticky poznamenal stopér Szalai. „Stále sme však verili, že tu môžeme niečo uhrať,“ dodal.
Bol to 37. zápas, v ktorom Ronaldo dal aspoň dva góly za portugalskú reprezentáciu.
Vďaka týmto dvom presným zásahom sa stal rekordérom v počte gólov v kvalifikácii na MS.
V päťdesiatich zápasoch ich má na konte 41. Druhý v rebríčku je Carlos Ruiz z Guatemaly, ktorý dal 39 gólov v 47 zápasoch.
Portugalci prevýšili Maďarov v počte prihrávok (609:315) a z hľadiska držania lopty (65%:35%), ostatné štatistiky však boli celkom vyrovnané.
Domáci mali celkovo 19 streleckých pokusov, z toho osem smerovalo na bránu. Hostia mali 15 striel a z nich šesť išlo do priestoru brány.
Dve žrde a jedno brvno
„Boli sme presvedčení, že ak budeme prehrávať iba gól, na konci zápasu príde nejaká príležitosť na vyrovnanie. Prakticky sme celý zápas odohrali bez lopty, ale nedali sme Portugalcom priestor, mali iba štyri-päť šancí,“ vravel pre televíziu M4 Sport brankár Balázs Tóth, ktorý viacerými skvelými zákrokmi podržal svoj tím.
Dvakrát mu pomohla aj žrď, ktorú trafili na takmer identickom mieste Rúben Dias a o pár minút na to Bruno Fernandes.
Aj Maďari trafili konštrukciu brány, po hlavičke Attilu Szalaiho sa lopta od zeme odrazila na brvno a odtiaľ späť do poľa.
„Pred zápasom som hovoril, že ak chceme byť úspešní proti Portugalsku, potrebujeme aj šťastie. Presne toto som mal na mysli. Súper trafil žrď dvakrát, my raz,“ poznamenal po stretnutí tréner Maďarska Marco Rossi.
Zdvihnuté sebavedomie
Maďari vyťažili z októbrových dvojzápasov maximum, doma zdolali Arménsko 2:0 a z Portugalska odvážajú po remíze 2:2 cenný bod.
Aktuálne sú na druhom mieste skupiny F s piatimi bodmi. Portugalsko má na čele 10 bodov, tretie Írsko má 4 body, štvrté Arménsko 3.
„Tento bod v tabuľke veľa nezmení, ale vo veľkom zmení sebavedomie môjho mužstva,“ vyhlásil Rossi.
Po septembrových zápasoch sa nevyhol kritike. Maďari ich mali dobre rozohrané: v Írsku vyhrávali 2:0, no v závere inkasovali a museli sa zmieriť s bodom po remíze 2:2.
V Budapešti odohrali proti Portugalsku podobný zápas, tiež dali prvý gól, súper otočil, ale Maďari dokázali v závere vyrovnať. Lenže hneď na to pokazili rozohrávku, Portugalčania po rýchlej akcii skórovali a vyhrali 3:2.
Zverenci Marca Rossiho v Lisabone už podobnú chybu nespravili, poslednú akciu Portugalčanov v pridanom čase zastavili aj za cenu žltej karty.
Varga nad Ronalda
Attila Szalai dostal po zápase otázku od reportéra Nemzeti Sportu, že ak by mohol do maďarského tímu prevziať niekoho z Portugalčanov, kto by to bol.
„Nikto. Máme výborný kolektív. Samozrejme, každý by rád hral spolu s Ronaldom, ale v tomto zápase Barnabás Varga vyhral viac súbojov ako Ronaldo,“ podčiarkol maďarský stopér.
Jeho slová potvrdzujú aj štatistiky špecializovaného portálu Sofascore: podľa nich maďarský hrotový útočník vyhral 13 zo 21 súbojov, z toho štyri na zemi a deväť vo vzduchu. Ten najdôležitejší pred vyrovnávajúcim gólom. Ronaldo bol v šiestich súbojoch úspešný len raz.
Najlepším hráčom zápasu sa podľa Sofascore stal Dominik Szoboszlai, stredopoliar Liverpoolu dostal známku 8,7.
Dvojgólový Cristiano Ronaldo bol na ihrisku 78 minút a dostal o desatinu nižšiu známku, teda 8,6.
O trochu nižšie hodnotenie dosiahol brankár Balázs Tóth, ktorý mal známku 8,4.
Objavili nové zbrane
Brankár Burnley je jedným z ôsmich hráčov, ktorí v drese maďarského národného mužstva debutovali v tomto roku.
Zápas v Lisabone bolo jeho štvrté vystúpenie v reprezentácii, ale pôsobil ako ostrieľaný a skúsený hráč a patril k oporám.
V zápase proti Arménsku zase strelili góly hráči s minimom reprezentačných skúseností: Dániel Lukács a Zsombor Gruber. Pre prvého z nich to bol druhý reprezentačný zápas, pre Grubera tretí, ale v predchádzajúcich dvoch prišiel na ihrisko iba na poslednú minútu.
„Počas tohto zrazu sme objavili nové, zaujímavé zbrane. Mám na mysli hráčov, ktorých sme doteraz nemohli vidieť na medzinárodnej úrovni,“ vyzdvihol aj Marco Rossi.