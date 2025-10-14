Po domácej premiére si účasť na svetovom šampionáte zopakujú. Katar zdolal veľkého rivala

DAUHA. Futbalisti Kataru sa budúci rok predstavia na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. V priamom súboji o miestenku zdolali na domácej pôde Spojené arabské emiráty 2:1 (0:0) a stali sa víťazmi A-skupiny štvrtej fázy ázijskej kvalifikácie.
Katar potreboval k priamemu postupu triumf. Na svetový šampionát ho nasmeroval v 49. minúte gólom Bualem Chuchi, druhý pridal v 74. minúte Pedro Miguel.
Za SAE v nadstavenom čase znížil Sultan Adil, no to nič nezmenilo na konečnom druhom mieste v skupine jeho tímu a účasti v baráži o postup do dodatkovej celosvetovej kvalifikácie o zostávajúcu miestenku.
Katar sa predstaví na MS po druhýkrát, štartoval iba pred štyrmi rokmi na domácom šampionáte. Z Ázie na záverečný turnaj postúpili aj Austrália, Irán, Japonsko, Jordánsko, Kórejská rep. a Uzbekistan.