Zaslúžil si Gajan ocenenie a zvládol Nemec rolu kapitána? (podcast Oh my Hockey!)

BRATISLAVA. Od 26. decembra do 5. januára si hokejoví fanúšikovia spríjemňovali sviatočný čas majstrovstvami sveta do 20 rokov .

Emócie po týždni vyprchali a preto sa dá turnaj hodnotiť s chladnou hlavou. O to sa v najnovšej epizóde podcastu Oh my Hockey! pokúsili Samuel Grega, Daniel Vágner a skaut Jakub Hromada.