Švédska dvojica ovládla MS bez straty setu. Ženské finále prinieslo drámu

Švédska dvojica vyhrala mužskú časť a lotyšské duo ženskú.
Švédska dvojica vyhrala mužskú časť a lotyšské duo ženskú. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. nov 2025 o 12:57
V nedeľňajšom finále vyhrali proti krajanom.

MS v plážovom volejbale 2025

Finále mužov:

David Ahman, Jonatan Hellvig (Švéd.) - Jacob Holting Nilsson, Elmer Andersson (Švéd.) 2:0 (23, 19)

Finále žien:

Anastasija Samoilovová, Tina Graudinová (Lot.) - Kristen Nussová, Taryn Brasherová (USA) 2:1 (15, -15, 11)

Švédski reprezentanti v plážovom volejbale David Ahman a Jonatan Hellvig získali titul na svetovom šampionáte v austrálskom Adelaide.

Suverénnu jazdu turnajom bez straty setu zavŕšili triumfom 2:0 na sety v nedeľňajšom finále proti krajanom Jacobovi Holtingovi Nilssonovi a Elmerovi Anderssonovi.

Víťazná dvojica na predošlom šampionáte v Mexiku pred dvoma rokmi prehrala vo finále s Čechmi Ondřejom Perušičom a Davidom Schweinerom.

Medzi ženami sa z triumfu radovalo lotyšské duo Anastasija Samoilovová a Tina Graudinová po víťazstve nad Američankami Kristen Nussovou a Taryn Brasherovou 2:1 na sety.

Ostatné športy

    dnes 12:57|1
