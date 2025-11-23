Švédska dvojica ovládla MS bez straty setu. Ženské finále prinieslo drámu

MS v plážovom volejbale 2025
Finále mužov:
David Ahman, Jonatan Hellvig (Švéd.) - Jacob Holting Nilsson, Elmer Andersson (Švéd.) 2:0 (23, 19)
Finále žien:
Anastasija Samoilovová, Tina Graudinová (Lot.) - Kristen Nussová, Taryn Brasherová (USA) 2:1 (15, -15, 11)
Švédski reprezentanti v plážovom volejbale David Ahman a Jonatan Hellvig získali titul na svetovom šampionáte v austrálskom Adelaide.
Suverénnu jazdu turnajom bez straty setu zavŕšili triumfom 2:0 na sety v nedeľňajšom finále proti krajanom Jacobovi Holtingovi Nilssonovi a Elmerovi Anderssonovi.
Víťazná dvojica na predošlom šampionáte v Mexiku pred dvoma rokmi prehrala vo finále s Čechmi Ondřejom Perušičom a Davidom Schweinerom.
Medzi ženami sa z triumfu radovalo lotyšské duo Anastasija Samoilovová a Tina Graudinová po víťazstve nad Američankami Kristen Nussovou a Taryn Brasherovou 2:1 na sety.