Vojtko bude v Šamoríne útočiť na medailu. V rozplavbách patril k najrýchlejším

ŠAMORÍN. Slovenský plavec Milan Vojtko postúpil v nedeľu dopoludnia do finále v disciplíne 400 m v.sp. na domácich majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne.

V rozplavbách predviedol celkovo druhý najlepší čas 3:52,70 min a vo večernom finále o 19.38 tak má príležitosť získať pre hostiteľa podujatia prvú medailu.

„Hlavný cieľ podujatia pre mňa bolo finále na 400 m voľný spôsob. Som spokojný, že to vyšlo. Plávalo sa mi veľmi dobre. Tento bazén patrí medzi moje najobľúbenejšie. Ak by som mal možnosť, bol by som tu každé leto.