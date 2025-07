Prekvapil aj sám seba. Vojtko postúpil do semifinále ME v osobnom rekorde

Tento čas mu s prehľadom stačil na postup do semifinále. „Som veľmi spokojný. Zaplával som si osobný rekord, trochu ma to aj prekvapilo, lebo toto nie je moja hlavná disciplína,“ povedal Vojtko.

ŠAMORÍN. Slovenský plavec Milan Vojtko si v utorkovej dopoludňajšej rozplavbe na majstrovstvách Európy do 18 rokov zlepšil osobný rekord.

Nedarilo sa ani dievčatám na 50 metrov znak, Dáša Dragúňová ani Terézia Horváthová nepostúpili z rozplavieb ďalej.

„Najväčší boj je v hlave. Ale plávalo sa mi super, poznám tento bazén, hoci na osobák to nestačilo. Snáď nabudúce.

Som rada, že sa tento šampionát koná na Slovensku. Je tu veľa plavcov, výborná atmosféra,“ povedala pre TASR Dragúňová, ktorá sa už v ďalších disciplínach nepredstaví. Vo svojej druhej rozplavbe zaplávala čas 30,98 sekúnd.

Horváthová zaplávala v tretej rozplavbe čas 29,78 s, ale ani jej to nestačilo. „Poznáme tento bazén veľmi dobre. Počasie je pekné, síce nie na znak, ale dalo sa to. Mohlo to byť lepšie, ale iba sa rozbieham, toto nie je moja hlavná disciplína,“ povedala slovenská reprezentantka.