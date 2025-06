McIntoshová zaplávala nový svetový rekord: Vedela som, že dokážem niečo výnimočné

„Vložiť ten tréning do pretekov a dosiahnuť to – nečakala som, že to bude až 3:54,1, ale som z toho naozaj šťastná.“

Na olympiáde v Paríži sa McIntoshová stala prvou Kanaďankou, ktorá získala tri zlaté medaily na jedných olympijských hrách.

V Paríži, ako štvornásobná majsterka sveta v plaveckých športoch, získala zlato v disciplínach 400 metrov polohové preteky, 200 metrov motýlik a 200 metrov polohové preteky, ako aj striebro v 400 metrov voľný spôsob.

Na kanadskej kvalifikácii však zažila iný pocit.

„Počas celých pretekov som sa cítila silná, a to sa mi pri štyristovke voľným spôsobom ešte nikdy nestalo. V posledných 100 metroch zvyknem trpieť.