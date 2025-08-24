Slovenky obsadili v štafete miesto v prvej dvadsiatke. Nepostúpili do finále

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|24. aug 2025 o 12:53
ShareTweet0

Dve členky štafety sa predstavili aj v individuálnych pretekoch 200 m voľný spôsob.

OTOPENI. Slovenské reprezentantky obsadili na juniorských MS v rumunskom Otopeni konečné 18. miesto v štafete na 4x100 m polohové preteky.

Kvarteto v zložení Terézia Horváthová, Stela Megelová, Nella Martišovičová a Karolína Valková dohmatli v čase 4:18,85 min. a nepostúpili do osemčlenného finále.

Dve členky štafety sa predstavili aj v individuálnych pretekoch 200 m voľný spôsob.

Valková vyhrala piatu rozplavbu a finišovala na celkovom 35. mieste s časom 2:08,27 min. Martišovičová mala v celkovej klasifikácii čas 2:10,68, čo jej stačilo na 39. priečku.

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Slovenky obsadili v štafete miesto v prvej dvadsiatke. Nepostúpili do finále
    dnes 12:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenky obsadili v štafete miesto v prvej dvadsiatke. Nepostúpili do finále