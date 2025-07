Vojtkovi útok na medailu nevyšiel. Vo finále však utvoril nový slovenský rekord

Zhruba polovicu pretekov sa držal okolo štvrtého miesta, no po piatej dĺžke klesol až na siedmu pozíciu.

„Bronzová medaila nebolo ďaleko, ale mne tu nešlo až tak o cenné kovy. Ja by som medailu nevymenil za to, aby by som nesúťažil tu doma.

Som s týmto výsledkom spokojný. Veľmi ma teší národný rekord. Jeho prekonanie bol taký malý cieľ, ale nečakal som, že sa dostanem až tak hlboko,“ tešil sa po finále Vojtko.