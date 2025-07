V rozplavbe sa jej darilo. Slovenská plavkyňa zabouje na domácich ME o finále

Do bojov o finálovú účasť postúpila zo sobotňajších rozplavieb, v ktorých obsadila konečné 6. miesto s časom 2:17,60 min.

ŠAMORÍN. Slovenská plavkyňa Stela Megelová sa predstaví v semifinále polohových pretekov na 200 m na domácich majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne.

„Určite som bola v strese, pretože to je moja hlavná disciplína a už dva roky sa mi nepodarilo priblížiť sa k môjmu osobáku. Ale povedala som si, že dám do toho všetko a uvidíme ako to vyjde.