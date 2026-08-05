Sto rokov od historického výkonu. Američanka ako prvá žena prekonala La Manche za 14 hodín

Prvou ženou, ktorá preplávala zradný kanál La Manche, sa pred 100 rokmi, 6. augusta 1926, stala Američanka nemeckého pôvodu Gertrude Ederleová.
Výborne fyzicky pripravená vtedy 20-ročná plavkyňa vstúpila do vĺn prielivu na jeho francúzskom brehu, aby v nepriaznivých podmienkach za 14 hodín a 31 minút slávila triumf.
Pred ňou sa tento ojedinelý výkon podaril iba piatim mužom, prvým bol v roku 1875 Brit Matthew Webb.
Čas Ederleovej bol o jednu hodinu a 59 minút lepší, ako vtedy platný najlepší čas.
Rekord vydržal celých 24 rokov - prekonaný bol až v roku 1950.
Americkú národnú hrdinku čakal po návrate domov kolotoč osláv a audiencií, okrem iného prijatie u prezidenta Calvina Coolidgea, aj účinkovanie vo filme - v snímke Swim, Girl, Swim si zahrala samu seba.
Plavkyňa bola mnohonásobnou svetovou rekordérkou a držiteľkou zlatej medaily zo štafety na 4x100 metrov voľný spôsob z olympijských hier v Paríži (1924).
Zomrela vo veku 97 rokov v roku 2003 v zaopatrovacom ústave vo Wyckoffe v americkom štáte New Jersey.
Ženský rekord v preplavbe kanála mimochodom drží s časom 7 hodín a 25 minút už 20 rokov, od 5. augusta 2006, česká plavkyňa Yvetta Hlaváčová.