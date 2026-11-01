V prvý deň získal hneď medailu. Slovenský plavec si vybojoval na OH mládeže bronz

Plavec Matiáš Ondrej Krištof získal pre Slovensko prvú medailu na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare. V disciplíne 100 m motýlik si v nedeľu vybojoval bronz.
Sedemnásťročný talent dosiahol čas 54,71 sekundy a na víťazného Egypťana Zaina Aliho stratil 2,55 s. Strieborný bol Aleksej Kalanj zo Srbska.
Plavec PK Orca Bratislava predtým časom 54,68 s vyhral svoju rozplavbu a rýchlejší bol celkovo len Egypťan Ali.
„Čas síce nebol najlepší, ale na takýchto podujatiach nejde o čas, ale o umiestnenie. Získal som pre Slovensko medailu, takže sa nemôžem sťažovať.
Je to úžasný výsledok pre mňa, pre Slovensko aj pre mojich trénerov v Anglicku a na Slovensku. Je to niečo neskutočné,“ povedal v prvej reakcii po finále pre olympic.sk Krištof, ktorý zaostal vo finále za vlastným slovenským juniorským rekordom 54,19 s z júla z pretekov v Sheffielde o 52 stotín sekundy a bol aj o tri stotiny horší ako v rozplavbách.
Ďalšia Slovenka Stela Megelová tiež postúpila v rovnakej disciplíne dievčat do podvečerného finále, v ktorom časom 1:02,57 min. obsadila siedme miesto.
V Dakare si zlepšila osobný rekord a úvodný štart vnímala predovšetkým ako prípravu na svoju hlavnú disciplínu – 200 m polohové preteky.
„S časom môžem byť celkom spokojná. Chcela som dnes skončiť čo najlepšie, ale predovšetkým si vyskúšať súťažný štart pred polohovou dvojstovkou.
Potešil ma už postup do finále. Dnes som si všetko dobre otestovala a teším sa na 4. novembra, keď ma čaká hlavná disciplína,“ povedala po finále pre portál olympic.sk.