Zmena v slovenskej reprezentácii. Vodnopólistky majú nových trénerov

Novými trénermi ženskej vodnopólovej reprezentácie SR sa stali Pavol Komjáthy a Jaroslav Stehlík.
Vo funkcii vystriedali Cinziu Ragusovú a Jána Baranoviča. O zmene v realizačnom tíme SR informoval web vodnepolo.com.
Komjáthy a Stehlík by mali pôsobiť ako rovnocenní kolegovia.
„Vážim si dôveru, ktorú som dostal a uvedomujem si zodpovednosť, ktorá s touto pozíciou prichádza. Rozhodla najmä možnosť pracovať pre slovenské vodné pólo a pomôcť dievčatám napredovať na reprezentačnej úrovni.
Chcem priniesť pracovitosť, súdržnosť a otvorenú komunikáciu. Verím, že keď každý odovzdá maximum pre spoločný cieľ, tím môže byť silnejší, než naznačujú individuálne predpoklady,“ poznamenal Komjáthy.
Nového kormidelníka SR teší, že Slovensko má hráčky s potenciálom a chuťou pracovať.
„Môžeme stavať na ich odhodlaní a skúsenostiach viacerých reprezentantiek. Rezervy určite existujú, ale radšej by som sa sústredil na hľadanie riešení a postupné zlepšovanie než na pomenovávanie nedostatkov. Viaceré hráčky poznám. Ďaľšie budem intenzívnejšie sledovať.
Dvere do reprezentácie by mali byť otvorené každej hráčke, ktorá má kvalitu, chuť pracovať a môže tímu pomôcť. Nikto by nemal byť vopred vyradený ani automaticky nominovaný. Rozhodovať budú výkony, prístup, pracovná morálka a tímovosť. Dôvera sa buduje každodennou prácou, zodpovednosťou a ochotou odovzdať maximum pre družstvo,“ povedal Komjáthy.
Podľa neho potrebuje slovenská reprezentácia systematickú a trpezlivú prácu na všetkých úrovniach.
„Krátkodobým cieľom je vytvoriť dobre fungujúci tím s jasnou identitou. Z dlhodobejšieho pohľadu by som bol rád, keby sa reprezentácia neustále zlepšovala a bola rešpektovaným súperom pre každého.“