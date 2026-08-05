Wellbrock skompletizoval double na ME. Peciar obsadil 33. miesto.

Nemecký diaľkový plavec Florian Wellbrock získal v stredu titul majstra Európy na trati 5 km.
Na šampionáte v Paríži tak skompletizoval double, keď uspel aj na dvojnásobnej trati.
Wellbrock v pretekoch od úvodu udával tempo a dohmatol o 2,3 sekundy pred Dávidom Betlehemom.
Maďar získal striebro rovnako ako na 10-km trati. Bronz získal Talian Gregorio Paltrinieri so stratou 4,5 sekundy.
Na štart pretekov sa postavil aj slovenský reprezentant Tomáš Peciar. Zapísal si čas 1:04:19,8 h a s mankom +8:39,6 na víťaza obsadil 33. priečku.
1.
Florian Wellbrock
55:40,2 min
2.
Dávid Betlehem
55:42,6 min
3.
Gregorio Paltrinieri
55:44,7 min
4.
Sacha Velly
55:51,5 min
5.
Domenico Acerenza
55:54,4 min
33.
Tomáš Peciar
1:04:19 min