Wellbrock skompletizoval double na ME. Peciar obsadil 33. miesto.

Tomáš Peciar
Tomáš Peciar (Autor: archív T. Peciara)
TASR|5. aug 2026 o 13:49
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Nemecký diaľkový plavec dominoval obom dlhým tratiam na ME.

Nemecký diaľkový plavec Florian Wellbrock získal v stredu titul majstra Európy na trati 5 km.

Na šampionáte v Paríži tak skompletizoval double, keď uspel aj na dvojnásobnej trati.

Wellbrock v pretekoch od úvodu udával tempo a dohmatol o 2,3 sekundy pred Dávidom Betlehemom.

Maďar získal striebro rovnako ako na 10-km trati. Bronz získal Talian Gregorio Paltrinieri so stratou 4,5 sekundy.

Na štart pretekov sa postavil aj slovenský reprezentant Tomáš Peciar. Zapísal si čas 1:04:19,8 h a s mankom +8:39,6 na víťaza obsadil 33. priečku.

Diaľkové plávanie- muži 5 km

1.

Florian Wellbrock

DEU

55:40,2 min

2.

Dávid Betlehem

HUN

55:42,6 min

3.

Gregorio Paltrinieri

ITA

55:44,7 min

4.

Sacha Velly

FRA

55:51,5 min

5.

Domenico Acerenza

ITA

55:54,4 min

33.

Tomáš Peciar

SVK

1:04:19 min

Vodné športy

    Tomáš Peciar
    Tomáš Peciar
    Wellbrock skompletizoval double na ME. Peciar obsadil 33. miesto.
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