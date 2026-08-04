Nemci ovládli diaľkové plávanie na desať kilometrov. Jediný Slovák skončil v tretej desiatke

Florian Wellbrock
Florian Wellbrock (Autor: TASR/AP)
TASR|4. aug 2026 o 15:23
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Wellbrock o 2,1 sekundy zdolal druhého Maďara Dávida Betlehema.

ME v plaveckých športoch v Paríži

diaľkové plávanie - muži na 10 km:

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Meno

Čas

1.

DEU

Florian Wellbrock

1:55:18,3 h

2.

HUN

Dávid Betlehem

+2,1 s

3.

DEU

Oliver Klemet

+6,4 s

4.

ITA

Gregorio Paltrinieri

+16,4 s

5.

ITA

Marcello Guidi

+18,4 s

6.

GBR

Hector Pardoe

+24,9 s

27.

SVK

Jakub Gabriel

+4:32,5 min

Nemecký reprezentant v diaľkovom plávaní Florian Wellbrock získal na ME v Paríži zlatú medailu na 10 km.

V utorok dosiahol čas 1:55:18,3 h a o 2,1 sekundy zdolal druhého Maďara Dávida Betlehema.

Bronz putuje takisto do Nemecka zásluhou Olivera Klemeta (+6,4). Jediný slovenský reprezentant Jakub Gabriel obsadil v pretekoch 27. miesto (+4:32,5 min.).

Vodné športy

    Florian Wellbrock
    Florian Wellbrock
    Nemci ovládli diaľkové plávanie na desať kilometrov. Jediný Slovák skončil v tretej desiatke
    dnes 15:23
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