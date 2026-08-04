Nemci ovládli diaľkové plávanie na desať kilometrov. Jediný Slovák skončil v tretej desiatke

ME v plaveckých športoch v Paríži
diaľkové plávanie - muži na 10 km:
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Meno
Čas
1.
Florian Wellbrock
1:55:18,3 h
2.
Dávid Betlehem
+2,1 s
3.
Oliver Klemet
+6,4 s
4.
Gregorio Paltrinieri
+16,4 s
5.
Marcello Guidi
+18,4 s
6.
Hector Pardoe
+24,9 s
27.
Jakub Gabriel
+4:32,5 min
Nemecký reprezentant v diaľkovom plávaní Florian Wellbrock získal na ME v Paríži zlatú medailu na 10 km.
V utorok dosiahol čas 1:55:18,3 h a o 2,1 sekundy zdolal druhého Maďara Dávida Betlehema.
Bronz putuje takisto do Nemecka zásluhou Olivera Klemeta (+6,4). Jediný slovenský reprezentant Jakub Gabriel obsadil v pretekoch 27. miesto (+4:32,5 min.).