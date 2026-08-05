Kríza FIFA sa prehlbuje. Infantino zvolal vedenie do Maroka, vlastní ľudia ho kritizujú

Kritizovaný prezident medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino zvolal podľa médií na dnes krízovú schôdzku vedenie.
Britský denník The Times a televízia Sky uviedli, že šéf svetového futbalu povolal svojich kľúčových spolupracovníkov do marockej metropoly Rabatu.
Infantino vyvolal minulý týždeň odpor veľkej časti futbalovej verejnosti návrhom predať časť práv z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
Aj keď v piatok od plánu oficiálne odstúpil, kritické hlasy na jeho adresu pokračujú a silnejú odpor, predovšetkým v Európe.
Všeobecne sa považuje za to, že by súčasná kríza mohla znamenať jeho koniec na čele FIFA.
Svojho šéfa navyše v minulých dňoch kritizovali aj jeho doterajší kľúčoví spolupracovníci. Generálny sekretár FIFA Mattias Grafström označil nedávne dianie za "smutnú a hanebnú sériu udalostí", šéf globálneho rozvoja FIFA a bývalý úspešný tréner Arséne Wenger sa od Infantinovho návrhu verejne dištancoval.
Už minulý týždeň na protest rezignoval prezidentov dôverník a poradca Carlos Cordeiro.
Rabat je sídlom regionálnej centrály FIFA pre Afriku, kde má Infantino tradične podporu.
V marockom hlavnom meste sa tiež na budúci rok uskutoční 77. kongres federácie s prezidentskými voľbami, na ktorých sa Infantino plánoval uchádzať o znovuzvolenie.
Z kontinentálnych a národných federácií už však silnejú hlasy, že je pre nich súčasný šéf neprijateľný.