Slovenská reprezentantka skončila v TOP 10 na kontinentálnom šampionáte. Zlatá bola Španielka

Žofia Strapeková. - SR - Bratislava - šport - plávanie - SPF - anketa - BAX
Žofia Strapeková. - SR - Bratislava - šport - plávanie - SPF - anketa - BAX (Autor: TASR)
TASR|4. aug 2026 o 10:53
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Za zostavu si od rozhodkýň vyslúžila celkovú známku 230,1000 bodu.

ME v plaveckých športoch v Paríži

synchronizované plávanie - ženy technické sólo:

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Meno

Body

1.

ESP

Iris Tiová Casasová

263,6250 b.

2.


Vasilina Chandošková

263,3817 b.

3.

DEU

Klara Bleyerová

258,0400 b.

4.

ITA

Enrica Piccoliová

246,8250 b.

5.

GEO

Vasiliki Alexandriová

243,8917 b.

6.

NLD

Marloes Liselotte Steenbeeková

243,4267 b.

10.

SVK

Žofia Strapeková

230,1000 b.

Slovenská akvabela Žofia Strapeková obsadila desiate miesto v technickom sóle na ME v plaveckých športoch v Paríži.

Za utorňajšiu zostavu si od rozhodkýň vyslúžila celkovú známku 230,1000 bodu. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v portugalskom Funchale si zverenka trénerky Moniky Thuringerovej pohoršila o jednu priečku.

Zo zisku zlata sa tešila Španielka Iris Tiová Casasová, ktorá za svoje vystúpenie získala 263,6250 bodu.

Na striebornej pozícii skončila s tesným odstupom 0,2433 b. Vasilina Chandošková štartujúca ako Neutrálna športovkyňa.

Bronz putuje do Nemecka zásluhou Klary Bleyerovej. Strapeková bola jedinou slovenskou akvabelou v Paríži.

Slovenské synchronizované plávanie malo mať vo francúzskej metropole zastúpenie aj v ďalších disciplínach, Lea Anna Krajčovičová sa však zranila.

Vodné športy

    Žofia Strapeková. - SR - Bratislava - šport - plávanie - SPF - anketa - BAX
    Žofia Strapeková. - SR - Bratislava - šport - plávanie - SPF - anketa - BAX
    Slovenská reprezentantka skončila v TOP 10 na kontinentálnom šampionáte. Zlatá bola Španielka
    dnes 10:53
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