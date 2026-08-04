Slovenská reprezentantka skončila v TOP 10 na kontinentálnom šampionáte. Zlatá bola Španielka

ME v plaveckých športoch v Paríži
synchronizované plávanie - ženy technické sólo:
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Meno
Body
1.
Iris Tiová Casasová
263,6250 b.
2.
Vasilina Chandošková
263,3817 b.
3.
Klara Bleyerová
258,0400 b.
4.
Enrica Piccoliová
246,8250 b.
5.
Vasiliki Alexandriová
243,8917 b.
6.
Marloes Liselotte Steenbeeková
243,4267 b.
10.
Žofia Strapeková
230,1000 b.
Slovenská akvabela Žofia Strapeková obsadila desiate miesto v technickom sóle na ME v plaveckých športoch v Paríži.
Za utorňajšiu zostavu si od rozhodkýň vyslúžila celkovú známku 230,1000 bodu. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v portugalskom Funchale si zverenka trénerky Moniky Thuringerovej pohoršila o jednu priečku.
Zo zisku zlata sa tešila Španielka Iris Tiová Casasová, ktorá za svoje vystúpenie získala 263,6250 bodu.
Na striebornej pozícii skončila s tesným odstupom 0,2433 b. Vasilina Chandošková štartujúca ako Neutrálna športovkyňa.
Bronz putuje do Nemecka zásluhou Klary Bleyerovej. Strapeková bola jedinou slovenskou akvabelou v Paríži.
Slovenské synchronizované plávanie malo mať vo francúzskej metropole zastúpenie aj v ďalších disciplínach, Lea Anna Krajčovičová sa však zranila.