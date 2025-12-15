Olympijský víťaz potvrdil účasť na kontroverznom podujatí. Budú sa môcť používať zakázané látky

Kevin Cordes (vľavo) a Cody Miller, archívna snímka.
Kevin Cordes (vľavo) a Cody Miller, archívna snímka. (Autor: SITA/AP)
15. dec 2025
Miller bol spoločne s legendárnym Michaelom Phelpsom súčasťou víťaznej štafety na OH 2016.

Bývalý americký plavec Cody Miller potvrdil účasť na kontroverzných Enhanced Games (EG). Podujatie, na ktorom budú môcť športovci štartovať aj za požitia zakázaných látok, sa uskutoční v máji 2026 v Las Vegas.

Tridsaťtriročný Miller bol spoločne s legendárnym Michaelom Phelpsom súčasťou víťaznej štafety na 4x100 m na OH 2016 v Riu de Janeiro, kde si vybojoval aj bronzovú medailu na 100 m prsia.

„Som nadšený, že sa môžem pridať na štartovú listinu a súťažiť na Enhanced Games. Plavci si zaslúžia, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so skutočnými profesionálmi.

To sa začína uprednostňovaním ich bezpečnosti a pohody a som presvedčený, že transparentný a lekársky podporovaný systém Enhanced Games robí presne to. Verím v ich víziu – poskytnúť športovcom tú najlepšiu podporu na svete,“ citoval Millera The Athletic.

Američan je v poradí deviaty plavec, ktorý sa prihlásil na historický prvý ročník EG. V programe podujatia figurujú plávanie, atletika a vzpieranie.

Organizátori uviedli, že športovci, ktorí dosiahnu „svetový rekord“, dostanú bonus milión dolárov, pričom prvé miesto v každej kategórii vynesie víťazom 250.000 dolárov.

EG sa stretli s výraznou kritikou zo strany Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) i Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

