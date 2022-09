Čavrič si pamätá hladký postup, odvtedy sa však Pjunik zmenil

„Verím, že teraz sa nám podarí skórovať, čím by sme mohli zápas viac uchopiť do svojich rúk. Čaká nás dôležitý duel z pohľadu vývoja skupiny.

V 1. predkole Európskej ligy 2017/2018 Slovan najprv zvíťazil u súpera 4:1 a v odvete si s protivníkom poradil výsledkom 5:0. Čavrič by podobný vývoj privítal, no uvedomuje si, že vtedajší Pjunik sa so súčasným nedá porovnávať.



„V roku 2017 sme nemali také silné mužstvo ako dnes, no medzi nami a Pjunikom tam bol viditeľný výrazný kvalitatívny rozdiel. Bez problémov sme postúpili po dvoch vysokých víťazstvách.

Aj teraz chceme v Jerevane vyhrať, no myslím si, že Pjunik odvtedy urobil významný progres. Kým pred piatimi rokmi mali veľmi mladý tím zložený prakticky len z domácich hráčov, teraz majú aj zahraničných futbalistov a sú skúsenejší,“ dodal 28-ročný rodák z Vukovaru.