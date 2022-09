ONLINE: Pjunik Jerevan - Slovan Bratislava dnes (Európska konferenčná liga)

Na futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes od 18:45 arménsky súper Pjunik Jerevan. Na programe sú zápasy druhého hracieho dňa Európskej konferenčnej ligy.



Pjunik je 15-násobný arménsky majster, v uplynulej sezóne vyhral ligu po siedmich rokoch. Aktuálne mu v domácej súťaži patrí štvrtá priečka, odohral šesť duelov s bilanciou štyri výhry a dve prehry. Pjunik v minulom zápase konferenčnej ligy podľahol Bazileji 1:3, no herne nesklamal a po polčase držal nerozhodné skóre 1:1. V Pjuniku pôsobia aj dvaja hráči veľmi dobre známi aj zo slovenských trávnikov – Otubanjo a Cociuc, ktorí obliekali dres Žiliny.



Slovan vo svojom úvodnom vystúpení v skupine Európskej konferenčnej ligy doma iba remizoval so Žalgirisom 0:0. Ani dnes ho nič ľahké nečaká. Vladimír Weiss st. sa na adresu Pjuniku vyjadril nasledovne: „Pjunik má dobre organizované mužstvo. Prehral v Bazileji, ale v prvom polčase bol na ihrisku lepším tímom. Podal dobrý výkon, zajtra nás teda nečaká nič ľahké. Hráči z týchto krajín sú vždy silní na lopte, na to si treba dať pozor. Musíme byť dostatočne agresívni, aby sme sa s nimi vyrovnali v hre s loptou. Keď chceme vyhrať, musíme byť nebezpeční a efektívnejší, a samozrejme, dať gól. Pjunik má dobrý tím, pričom na tejto úrovni v skupine už niet slabého súpera.“



Naskočiť do zápasu sú pripravení aj hráči po zranení – Vladimír Weiss ml. a Ibrahim Rabiu, vracia sa aj Guram Kashia. Naopak hrať nebude môcť Jaba Kankava, ktorý si odpykáva dvojzápasový dištanc po vylúčení v stretnutí proti Mostaru.



Slovan hral s Pjunikom naposledy v roku 2017, v prvom kvalifikačnom kole Európskej ligy ho vtedy zdolal 4:1.