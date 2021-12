PICK 1: Historicky zlý výkon Toma Bradyho. Nedal ani bod, zato Lions vyhrali

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Nová pravidelná rubrika tu na Sportnete bude týždeň čo týždeň zachytávať šesť ultimátnych okamihov hracieho kola a prinesie ich vám rovno sem.

Tento týždeň bolo mnohé naopak. Brady nedal ani bod, zato Lions vyhrali.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.

Pick 1: Tom to na Saints nevie (Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints 0:9)