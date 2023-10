Pick 6: Trpký koniec pre trénerskú legendu? Takéto debakle vo svojej ére nezažil

Aj tento týždeň otvoríme článok s dvojicou mužstiev, ktoré iba vyhrávajú. Philadelphia Eagles a San Francisco 49ers mali neľahkých súperov, no obe mužstvá vyšli z duelov s výhrou a dobrým pocitom.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Ich quarterback Brock Purdy sa pomaly, ale isto presúva z kategórie "zaujímavosť" do kategórie "špičkový QB".

Stále viac mi pripomína Toma Bradyho. Netvrdím, že bude mať toľko prsteňov, ani nič podobné, je však rovnako ako on veľmi neskorý pick, bez atletických superschopností. Hrá však efektívne, rozume a s prehľadom.

Stojí za zmienku, že v drese Rams sa prvýkrát stretli wide receiveri Cooper Kupp a Puka Nacua. Vyzerá to, že hoci hrajú podobne, svoje miesto na ihrisku si nájdu. Na Rams sa túto sezónu pozerá lepšie ako bežne.

Aj pri výhre Eagles sa ukázal vo výbornej forme QB Jalen Hurts - 375 yardov a 2 TD sú pekné čísla, ale na pohľad to vyzeralo ešte lepšie.

Veľkú rolu hrali, žiaľ, opäť zranenia. Bills stratili do konca sezóny výborného ILB Matta Milana a zápas nedokončili ani ďalší hráči. Vrátane Vona Millera, ktorý sa v tomto zápase vrátil po roku.

Samotný zápas bol veľmi zaujímavý. Jaguars do neho vstúpili veľmi razantne, potom sa však na dve štvrtiny zasekli a nakoniec z toho bola dráma.

Zápas Broncos proti Jets nemal veľa dôvodov vzbudzovať nadšenie mimo skalných fanúšikov. Jets sa bez Rodgersa trápia a Broncos sa trápia aj so Seanom Paytonom. Jedným chýba útok, druhým obrana.

Pick 4: Bears konečne vyhrali

Trvalo to dlhých štrnásť zápasov, teda približne od začiatku stavby Cheopsovej pyramídy, ale nakoniec sa aj fanúšikovia Bears dočkali víťazstva.

Mnohých to prekvapilo. Hrali totiž proti Commanders, ktorí mali jednak veľmi sľubný štart do sezóny, plus ich silou je defenzívna lajna a zastavovanie behov. Nuž, ale teória platí len dovtedy, kým nestretne reálny život.

QB Justin Fields a WR DJ Moore mali veľký deň. Fields mal celkovo 339 yardov v ofenzíve a Moore chytil loptu osemkrát pre 230 yardov a 3 TD.

A ešte sa Bears aj podarilo zbaviť Chase Claypoola a poslať ho do Dolphins.

VIDEO: DJ Moore to po skvelom výkone dobre spočítal