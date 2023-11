Pick 6: Konečná, prestupujte! Máme za sebou dramatické zápasy aj zaujímavé novinky

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Až nadišlo ôsme herné kolo tejto sezóny a zverenci Seana Paytona nielenže veľkého rivala konečne porazili. Oni hrali dobre a to dokonca aj v obrane.

Obrana Broncos, ešte pred pár dňami jedna z najhorších v lige, sa v tomto zápase vytiahla a do svojej moci získala päťkrát súperovu loptu.

Ako to býva, viac vecí môže byť pravdou súčasne. San Francisco hrali proti silným mužstvám (dvakrát), chýbajú im WR Deebo Samuel a hlavne LT Trent Williams.

Čo sa to deje v Kalifornii?

Kyler Murray, mladý a drahý QB Arizony Cardinals, sa vrátil do tréningového procesu po minuloročnom vážnom zranení. Dokonca bol vraj aj pripravený nastúpiť v tomto hracom kole. Ale nenastúpil.

Poďme však k zápasu. Arizona hrala kompetitívne aj so silnými Baltimore Ravens a takto sa im podarilo získať loptu inside kickom.

Ravens sa aktuálne darí. Ide im to vzduchom, no stále sú primárne nebezpeční po zemi. Gus „The Bus“ Edwards mal veľmi dobrý deň. Zabehol síce iba 80 yardov z devätnástich pokusov, ale rovno trikrát až do endzóny.

Pick 4: Seahawks vyhrávajú. Tesne

Seattle Seahawks cítia svoju šancu v tejto sezóne.

Budem ich spomínať ešte v poslednom picku, ale tu zostaňme pri dueli s Browns. Cleveland je nevyspytateľný. Útok nie je dobrý, obrana je však výborná.

Seattle sa natrápil a výhru vybojoval pol minúty pred koncom zápasu touchdownom nováčika Jaxona Smith–Njigbu. Vynikajúcim blokom pre mladšieho kolegu sa pri akcii predviedol aj D.K. Metcalf.

VIDEO: Rozhodujúci moment zápasu Seahawks vs. Browns