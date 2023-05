Pick 6: Bohatý ešte zbohatol. Ktorý klub je víťazom draftu NFL?

BRATISLAVA. „Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov. Tohtoročný draft NFL sa odohral v meste šampiónov, v Kansas City. Pozrime sa bližšie, komu ako vyšiel. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Pick 1: Lov na quarterbackov Len dvakrát sa v histórii NFL draftu stalo, aby z prvých troch miest išli traja QBs. Tentokrát sme neboli ďaleko od zopakovania tejto postupky.

Bryce Young išiel ako prvý do Panthers, CJ Stroud ako druhý do Texans a Anthony Richardson ako štvrtý do Colts.

Napriek tomu, že posledné týždne sa veľa špekulovalo o tom, že Stroud nie je dosť dobrý pre Texans a že radšej zoberú iného hráča, nakoniec sa to ukázalo ako „smoke screen“ na pomýlenie súperov. Stroud mal veľmi dobrý rok, výborný Combine a bolo by veľkým riskom preskočiť ho. Naopak Colts zobrali očakávaný risk, surový talent Richardsona, na štvrtom mieste. Tento atletický freak bude priťahovať pozornosť.

Carolina Panthers si v drafte NFL vybrala quarterbacka Bryca Younga. (Autor: TASR/AP)

Fanúšikovia dúfajú, že bývalý ofenzívny koordinátor Hurtsa a teraz hlavný tréner Richardsona, Shane Steichen, z neho vykreše unikátneho hráča. Veľmi zaujímavým mi pripadá príbeh ďalších rozohrávačov. Will Levis sa prepadol až do druhého kola (Titans), Hendon Hooker do tretieho (Lions) a Stetson Bennett do štvrtého (Rams). Som zvedavý na ich kariéru. Ani jeden z nich totiž nemá pred sebou neprekonateľnú prekážku. Čaká nás ďalší príbeh quarterbacka, ktorý si podmaní ligu, hoci nebol vybraný v prvom kole? Pick 2: Čo je v rodine, to sa počíta Nie je úplne nezvyklé, že v NFL sa objavujú postupne celé rodinné klany. Kto má raz v génoch NFL tak to často úspešne odovzdá ďalej. Najznámejším je asi rodina Manningovcov. Otec Archie bol kvalitný QB, jeho dvaja synovia Peyton a Eli majú po dva prstene. Obaja boli jednotkou draftu a myslím, že obaja budú spolu v Hall of Fame. A to sa už na univerzitu dostal Manning tretej generácie, Arch Jr.

Aj tento draft priniesol niekoľko rodinných príbehov. Dva z nich sú obzvlášť silné. Joey Porter Jr. bol v silnej triede kornerov považovaný za tretieho najlepšieho. Očakávalo sa, že určite pôjde v prvom kole a že možno ho zoberú Pittsburgh Steelers, kde úspešne hrával jeho otec. Čuduj sa svete, hoci v prvom kole išli štyria kornerovia, Porter zostal sedieť. Až v druhom kole si ho zobrali práve Oceliari. Jeho otec mu pri picku pripomenul, že toto môže byť jeho motiváciou do ďalších rokov.

Zatiaľ čo v prípade Portera ide o prípad „disrespectu“ ktorý je častý dôvod pre motiváciu hráčov, v Dallase Cowboys sa odohrala iná rodinná dráma. Jedným z hráčov, ktorý Kovboji sledovali bol aj syn ich skauta Chrisa Vaughna. Ten musel odísť vždy z miestnosti, keď sa riešil jeho syn, aby zostala zachovaná objektivita, ale ostal tam, keď si jeho syna Jerry Jones a spol. naozaj vybrali. A sám mu túto život meniacu správu zatelefonoval. Úžasná emócia.

Pick 3: Kto vyhral draft? Draftom začína sezóna nádeje, každý klub si nájde dôvod, prečo bol jeho výber dobrý. Faktom však je, že tento rok žiadny klub nedostáva vyslovene ľadovú sprchu a kritiku od médií za výber hráčov. Druhý fakt je, že aj tak nevieme, ktorý draft je naozaj dobrý. Ktorá tretina hráčov naplní, alebo predčí očakávania. To zistíme po troch rokoch. Čo však teraz vieme hodnotiť je proces. K zjavným víťazom draftu sa radia v prvom rade Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens a Pitsburg Steelers.

Eagles aj Seahawks mali výhodu dvoch prvokolových pickov, navyše Eagles jedného veľmi vysokého. O to viac si treba všimnúť prácu klubov v AFC North. Steelers sa veľmi často spájali v prvom kole s kornerom Porterom, fakt, že ho získali v druhom kole (za trade s Bears v minulej sezóne) a že v prvom kole získali veľmi sľubného tackla je proste výborný deal. Navyše nový generálny manažér Omar Khan získal v treťom kole obrovského tight enda Darnella Washingtona. Práve kombinácia tackla a TE môže veľmi pomôcť mladému útoku Kennyho Picketta a Najeeho Harrisa. Musím ešte stratiť slovo o Detroit Lions. Ich prvé dva picky v prvom kole sú neoortodoxné. Zobrať na 12. mieste running backa a potom v dvadsiatke linebackera ide proti aktuálnym trendom. Lenže oni to naozaj môžu byť dobrý hráči a navyše Lions mali obrovské množstvo vysokých pickov. Okrem dvoch prvých kôl, mali aj dve druhé a dve tretie kolá. Šesť hráčov v prvej stovke, to je fantastická príležitosť. Veľmi sa mi páčil ich pick Briana Brancha, ktorý nebol vybraný v prvom kole sa vrátil druhý deň do green room.

Pick 4: Čo bude s divíziou NFC East? Poďme sa pozrieť bližšie ako draftovala NFC East, divízie ktorá dodala do posledného play-off tri mužstvá. Zaujímavosťou je, že všetci v prvom kole draftovali do obrany. Eagles a Cowboys do front 7, Commanders a Giants do secondary. Philadelphia Eagles patrí k veľkým (papierovým) víťazom tohto draftu. Mali dve prvé kolá, a z pohľadu talentu získali možno najdominantnejšieho defenzívneho hráča draftu, Jalena Cartra.

V treťom kole si navyše vybrali kornera s ktorým sa rátalo už do prvého kola. Generálny manažér Howie Roseman sa otriasol z nepodareného draftu Jalena Reagora a posledné roky skladá doslova superkáder. Nedraftuje okamžité potreby, ale hráčov, ktorí budú výborní dlhé roky. Jeho káder má obrovskú hĺbku a v poslednom čase pridal k Orlom kopu Buldogov.

Situácia vo Washingtone je pred plánovanou zmenou majiteľov veľmi nejasná, klub z hlavného mesta je v ťažkej situácii a draft vyzeral ako pomoc pre defenzívne ladeného trénera Rona Riveru. Cowboys a Giants vyzerajú veľmi spokojní so svojimi draftmi a dúfajú, že sa im podarí zmenšiť odskok, ktorý majú za Eagles. Za seba môžem povedať, že prvé tri picky Giants sú skvelou kombináciou výbornej hodnoty na drafte a aktuálnej potreby kádra. Postupne zobraní korner, center a receiver sú pokojne traja dôležití hráči základnej zostavy na veľa rokov. Pick 5: Hodnota pickov Draftové picky sú pre NFL obrovskou hodnotou, ktorá sa nedá porovnať s inými športmi. Je zaujímavé sledovať, kde kluby dominantne investujú prvokolové picky, keďže to sú výbery od ktorých sa naozaj očakáva veľká pomoc k výhram.

Kedysi bola liga postavená na running backoch a drvivej obrane. Už možno dekádu však vidíme, že pozornosť klubov sa zameriava špecificky na pozície, ktoré najviac ovplyvňujú passovú hru. Tacklovia a passrusheri, receiveri a korneri. A pochopiteľne quarterbackovia ako centrum všetkého. Tu je jedná veľmi zaujímavá tabuľka, ktorá monitoruje ako klesá a stúpa hodnota jednotlivých pozícii v drafte.

Vidieť tam prudký pád running backov a inside linebackerov, rast vyššie spomínaných pozícií ale aj špecifickú situáciu okolo tight endov. Ich hodnota na drafte (a tento ročník bol mimoriadne talentovaný) je zatiaľ stále relatívne nízka, hoci ich podiel na passovej hre prudko rastie. Čo by boli Chiefs bez Kelceho, že? Pick 6: Lamar a Aaron Dôležitými dvoma kockami draftového domina boli udalosti, ktoré sa stali pár hodín pred tým ako komisár NFL vystúpil na pódium v Kansas City a vyslovil vetu „NFL draft is open. Panthers are on the clock.“ Tými dvoma kockami bol odchod Aarona Rodgersa a zotrvanie Lamara Jacksona. Že Rodgers odíde z Packers do Jets sa vedelo, len sa čakalo na cenu. Tá bola nakoniec vcelku priaznivá pre Packers, výmena tohtoročných prvých pickov, dve druhé kolá z toho to budúcoročné môže byť nakoniec prvé.

Jets zaplatili vcelku dosť za možný ročný prenájom veterána, navyše spadnutím z 13. miesta na 15. reálne prišli o ofenzívneho tackla. Posledný, ktorého mohli zvažovať im bol zobratý priamo pred nosom na 14. mieste. Pár hodín pred začiatkom prvého draftu sa ohlásil podpis Jacksona. To sa úplne nečakalo, ale hviezdny QB Havranov nakoniec zostáva minimálne ďalších päť rokov v meste Edgara Allana Poea. Pre obe strany to bol pochopiteľne najpodstatnejší deal celej offseason a reálne mu pomohlo, že Jaylen Hurts podpísal dohodu s Eagles. To vystavilo jasný rámec aj pre Jacksonov kontrakt.