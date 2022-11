Pick 6: Týždeň v NFL? Nečakaná prestrelka, výprask aj líder divízie

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. Poďme sa spolu pozrieť na šesť nečakaných okamihov toho ôsmeho. Pick 1: Unlikely hero Začnem slovnou hračkou, ktorá odkazuje na tight enda Baltimoru Ravens menom Isaiah Likely. Ten bol pri dôležitom víťazstve svojho mužstva nad Tampou Bay Buccaneers 27:22 naozaj výraznou postavou.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM.

O to viac, že jeho hviezdny kolega na tej istej pozícii Mark Andrews sa v zápase zranil a musel predčasne odstúpiť. Štvrtkový zápas medzi zverencami Johna Harbaugha a Todda Bowlesa bol veľmi dôležitý pre oboch trénerov. Tampa do zápasu vstúpila s veľkou vervou, hrala dobre v útoku, posúvala sa a dávala body. Chris Godwin aj Mike Evans zachytili v strede ihriska niekoľko pekných lôpt, ale od stavu 10:3 nedokázali dať dve štvrtiny ani bod.

Ravens hľadali cestu ako vyhrať, búšili behmi toľko, až to povolilo. Znakom obratu bol pre mňa „Gus the Bus“ Edwards, ktorý prikovaný k vlastnej endzóne dokázal získať prvý down a ukázal odolnosť celého mužstva. Lenže pochopiteľne v dnešnej NFL sa potrebujete oprieť aj o hru vzduchom a tu vstupuje do príbehu Likely. Hráč s číslom 80 na drese posúval loptu po ihrisku a chytil aj krásny touchdown. Likelyho 77 yardov v primetime zápase je najviac nováčikovských yardov od roku 2018, kedy sa to podarilo jeho dnešnému spoluhráčovi Andrewsovi.

Pick 2: Neočakávaný recept na výhru Russell Wilson sa v tejto sezóne plynulo presunul z kategórie superhviezdy k pozícii „podivína“. Okrem jeho zvláštnej osobnosti a výrokom o krvi Wolverina tomu, samozrejme, napomohli katastrofálne výkony jeho ofenzívy. Zo siedmych zápasov päť prehier, pričom obrana Denveru Broncos patrí k najlepším v lige? Frustrácia klubu a jeho fanúšikov je pochopiteľná. Keď už od Broncos nikto nič nečakal, prišla ich tretia výhra.

Stačilo odletieť do Londýna a tam odolať mladému mužstvu Jacksonville Jaguars (21:17) okolo trénera Douga Pedersona. Zápas pritom začali veľmi zle. Wilsonové prvé tri útoky boli dvakrát tri a von a jedna interception k tomu. Zúfalá obrana robila čo mohla, aby udržala Žrebcov v hre. Vrátane takejto interception takpovediac na bránkovej čiare. Miesto 0:14 išli Broncos na loptu. VIDEO: Dôležitá interception v podaní Justina Simmonsa

Útok trénera Nathaniela Hacketta (ktorý pokračuje v katastrofálnom manažovaní mužstva v zápase) sa doslova vrátil k najjednoduchším základom. Komentátori pomenovali akcie ako hry, ktoré sa učia na strednej škole, ale jednoduchosť tu slávila úspech. Broncos dali dokopy tri dlhé útoky, každý dlhší ako 75 yardov a zakončili ich vždy siedmimi bodmi. V zápase proti súperovi, ktorý má talent (Travis Etienne zabehol 156 yardov a 1 TD), ale robí priveľa chýb, to stačilo. Pick 3: Neočakávaná prestrelka Žiada sa mi dodať, neočakávaná prestrelka s očakávaným koncom. Detroit Lions opäť raz prehrali tesný zápas. Dialo sa tak celú minulú sezónu a v tejto sa nikam výrazne neposunuli. D'Andre Swift a Amon-Ra St. Brown sa vrátili na ihrisko a s nimi prišli body, ale na výhru to nestačilo. Detroit sa snaží - o tom niet pochýb. Tlačí na pedál svojho Fordu koľko to znesie. Riskuje v zákrutách. Chýba tomu však kompaktnosť a kvalita.

Výhra Miami Dolphins sa očakávala, neočakávalo sa, že obe mužstvá budú schopné skórovať toľko bodov (31:27). Najmä prvý polčas zápasu pripomínal videohru. Z prvých šiestich driveov bolo päť, z ktorých mužstvá skórovali a jeden s fumblom. Trojica Tua Tagovailoa, Tyreek Hill a Jaylen Waddle to naozaj rozbalila na svoj plný potenciál. Osobne som tomu veľmi rád. Rýchlosť svedčí tomuto športu a Tua si zaslúži reálnu šancu ukázať sa.

Pick 4: Nečakaný líder NFC South Už len vedomosť, že víťaz duelu medzi Carolina Panthers (s vyhodeným trénerom) a Atlantou Falcons (s dočasným quarterbackom) bude na čele divízie takto v strede sezóny je nečakaná. Priebeh a záver duelu tomu však postavil korunu. Ukončil to presný kop kickera Falcons, ale to ako sme sa k tomu dostali stojí za pár viet. Panthers jasne prehrávali zápas o šesť bodov.

Čelili ťažkému 4 & 17, tridsaťšesť sekúnd do konca zápasu. Následne D.J. Moore nielenže chytil dlhý pass pre prvý down, on ho chytil priamo pre víťazný touchdown. Lenže pri oslave šiestich bodov urobil technický faul, potvrdzovací kick za víťazný bod sa posunul o pätnásť yardov dozadu a kicker nedal. Išlo sa do predĺženia. V ňom ten istý kicker Panthers nedal ďalší kop a loptu dostal na nohu kicker Falcons. VIDEO: Rozhodujúci field goal a kicker Younghoe Koo

Tampa Bay Buccaneers a New Orleans Saints sú pochopiteľne stále plne prítomní v tejto divízii a je zjavné, že sa v nej bude tápať ešte dlho. Pick 5: Nečakaný výprask Prehrať na nulu nie je ľahké. Malo by to byť priam nemožné. Najmä ak ide o zápas dvoch vyrovnaných váh. Lenže vieme aký je šport. Každý piatok robím s hosťom v podcaste predpoveď na nedeľné zápasy a každý pondelok sa musím sám sebe schuti vysmiať. Prehra Las Vegas Raiders 0:24 patrí presne medzi takéto okamihy.

Zostanem chvíľu ešte pri čierno-strieborných. So skóre zápasov 2:4 vyslovene museli vyhrať, aby potvrdili, že o nich právom hovoríme v tejto časti ligy. Lenže zverenci Josha McDanielsa úplne vybuchli. Wide receiver Davante Adams mal v zápase tri chytené yardy a jeden mínusový behový yard. Ako keby tá ospalosť, ktorá sa stáva po bye weeku prišla o týždeň neskôr. Prehrávali už v druhej štvrtine 0:17 a proste nemali silu a schopnosť sa z toho vyhrabať.

Quarterback Derek Carr mal zlý zápas, špeciálnemu teamu sa nevydaril fake punt, niet sa čo čudovať, že obrana Saints, ktorá pustila 132 bodov v posledných štyroch zápasoch si napravila chuť. Hrdinom útoku Svätcov bol Alvin Kamara. Ich hviezdny running back sa často spája s prestupom do iného tímu, pár dní pred zápasom vraj New Orelans odmietli jednu ponuku. V tejto chvíli nevieme, či to náhodou nebol posledný Kamarov zápas v drese so zlatou ľaliou. Vieme však, že to bol veľký zápas. Jeden TD zabehol, ďalšie dva chytil. VIDEO: Alvin Kamara a jeho touchdown

V utorok je záverečná na tohtoročné prestupy. Saints mali zjavne ambície hrať o play off, sú však na bilancii tri víťazstvá a päť prehier. Na druhú stranu v slabšej konferencii a v jej najslabšej divízii. Som veľmi zvedavý, čo nám vedenie klubu povie o svojich ambíciách rozhodnutím o Kamarovi. Pick 6: Nečakali ste nadarmo Dalo by sa ešte veľa písať o žalostnej prehre Jets, o presvedčivých výhrach Cowboys, Eagles, 49ers a Vikings. Ak vás to zaujíma, pozývam vás počúvať môj podcast Americký futbal s Vladom Kurekom.

Tam sa dostane na každý zápas aspoň pár vetami a pridám pár postrehov podobných týmto. To čo v podcaste neviem, je ukázať krásne akcie. Tak si pár dajme aspoň tu. Jalen Hurts a jeho Eagles letia zatiaľ bez prekážky. A.J. Brown chytil v zápase proti Steelers rovno tri prekrásne touchdowny. Bez ohľadu na to, koľkí ho bránili. VIDEO: Nezastaviteľný A.J. Brown v drese Philadelphie