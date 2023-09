Pick 6: Rozhodca pobavil Ameriku, Cowboys začali sezónu pompézne

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Od Eagles sa to čakalo a treba povedať, že hoci im hra občas škrípe, úlohu favorita spĺňajú. Moju pozornosť si však vypýtali ďalšie dve mužstvá.

Dallas Cowboys vstúpili do sezóny pompézne. V prvom zápase rozmontovali New York Giants na ich ihrisku 0:40 a potom si v druhom kole poradili aj s druhým newyorským klubom. Jets sú veľmi oslabení stratou Aarona Rodgersa, ale ich obrana je v plnej sile. A napriek tomu nestačila.

Ale to, že ešte k tomu začnú výhrami nad Arizonou Cardinals a Denverom Broncos je veľmi pekný bonus. Mladý quarterback Sam Howell si nerobí hanbu a nový ofenzívny koordinátor Eric Bieniemy robí všetko pre to, aby vystúpil z dlhoročného tieňa Andyho Reida.

Oba zápasy boli veľmi tesné a rozhodne sa nedá povedať, že by ich "Svätci" vyhrali jednou rukou. Hoci, keď sa pozrite na toto video ...

New Orleans Saints sú podľa mňa najsilnejšie mužstvo divízie a dokázali vybojovať výhru proti vyrovnaným Titans aj proti slabším Panthers.

Výborná obrana Billa Belichicka a jeho New England Patriots síce vymazala Tyreeka Hilla, ale Miami má dostatok kvality v útoku, aby sa presadili aj inak.

Tretím veľkým zverom ligy sú Miami Dolphins. Tí predviedli v prvom kole explozívny passový útok a v druhom sa dokázali efektívne prepnúť do behového.

Quarterbacka Justina Fieldsa nepustili vôbec do hry, naopak úplne zaštupľovali jeho nebezpečnú schopnosť behať.

Naopak San Francisco 49ers sú v tejto chvíli podľa mňa s Cowboys najsilnejším mužstvom ligy. Proti divíznemu súperovi z Los Angeles Rams to bolo takmer polčas vyrovnané, ale práve v závere polčasu sa to zlomilo.

Tu je pekný kúsok emócie zo zápasu, v ktorom Giants urobili najväčší obrat za posledných 70 rokov. V Arizone prehrávali 28:7, no vyhrali 31:28.

Pár mužstiev, ktoré boli s jednou prehrou, dokázali vyhrať a prinavrátiť si trochu nádeje. Patria k ním aj Indianapolis Colts a New York Giants.

Práve tento zápas som odsledoval na stretnutí fanklubu slovenských a českých Seahawkerov. Niekoľko desiatok fanúšikov sa stretlo tentoraz v Juri pri Bratislave a bolo to jednoducho skvelé.

Zápas to bol skvelý a aj bez tejto vsuvky, Lions ukazovali ako nebezpeční v útoku môžu byť, ale tiež, že nováčik Jahmyr Gibbs nie je ešte úplne dominantná sila ako kolega Bijan Robinson.

Je veľmi príjemné sledovať zápas amerického futbalu v komunite ľudí, ktorí mu rozumejú a odušu fandia. Navyše sa fanúšikovia vyzbierali v prospech človeka, ktorý potrebuje pomoc a ešte aj Seahawks v predĺžení vyhrali.

Nehovorím k Amerike, ale hovorí mi to zo srdca.

Pick 6: Kto sa dostane z jamy von?

Tak ako deväť mužstiev nevie čo je to prehra, deväť nevie, čo je to výhra. Sú tam aj Vikings, Chargers a Bengals, ktorí boli pred rokom v play-off. Bengals začali aj pred rokom nula dva a dostali sa až hlboko do play-off.

Podobný úspech však nie je garantovaný, od roku 1990 sa iba v 11% prípadov podarilo mužstvám dostať z dvoch prehier do vyraďovacej časti.

O to zaujímavejší bude duel tretieho kola práve medzi Vikings a Chargers.

Quarterback Justin Herbert a hlavný tréner Brandon Staley nesú kus zodpovednosti za slabé výsledky a som zvedavý, čo ukážu. Vikings sa posilnili na pozícii running backa, keď získali z Rams Cama Ackersa.

Staley by mal byť defenzívny guru, ale jeho mužstvo sa v minulej sezóne úplne zaseklo v play-off, keď prehajdákalo polčasové vedenie, teraz napriek silnému kádru obrana nestačí ani v bežných zápasoch.

No veď uvidíme, už o týždeň. Čaute, čaute.