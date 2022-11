Pick 6: Hľa, ako mocní padli. Divoké začiatky i konce

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale rovno ju zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Hrať vo štvrtok a vonku je za trest. Dobré pre televíziu, zlé pre hráčov. Aj na zápase proti veľkému outsiderovi z Houstonu to bolo vidieť. Texasania držali krok do stavu 14:14, potom už proste nevládali vzdorovať vyššej kvalite. QB Mills hodil dve interception a bolo.

Eagles vedia, že idú tento rok do playoff a že budú patriť k veľkým favoritom. Ich úlohou je pokračovať s rozbehnutým motorom, udržať si sebadôveru. A vyhrávať koľko sa dá.

V “bitke o New York“ začali New York Jets veľmi zle. Ich kicker sa pošmykol pri odkope lopty a tá ledva doletela na polovicu ihriska. Superfavoriti Buffalo Bills tak mali hneď o polovicu kratšie ihrisko.

Navyše, Josh Allen našiel Stefona Diggsa hneď prvou útočnou loptou pre 30 yardovú prihrávku. No ešte ste si nestihli ani povedať írečité „here we go“ a všetko bolo inak. Ďalšia prihrávka vzduchom znamenala interception a na loptu sa vrátili zelení.

A slabšie mužstvo tiež nezačalo dobre, keď v zúfalej snahe o body, zariskovali v prvom drive, išli aj štvrtý krátky a nepremenili. Na loptu išiel Rodgers, prešiel celé ihrisko, aby v redzone urobil to čo nerobí nikdy – hodil interception. Tie nakoniec hodil tri a Packers šokujúco prehrali.

Minnesota si pod novým trénerom Kevinom O’ Connellom pripísala siedmu výhru z ôsmych zápasov. Štatisticky patrí medzi tri najlepšie mužstvá ligy a napriek tomu letí akoby pod radarom. Nikto si ich veľmi nevšíma, tak to urobme aspoň my.

To nie je až také prekvapenie, predsa len receiver Justin Jefferson aj running back Dalvin Cook patria k tým najlepším v lige.

Po poslednej výhre nad Washingtonom, to v lietadle smerom domov zjavne rozbalili. Všetky reťaze spoluhráčov putovali na jeho krk. You like that?

Jedným z hlavných motívov tejto sezóny je nečakaný pád veľkých mien. Či hráčskych, alebo klubových. O výbuchu Packers som už písal niekoľkokrát, aj trápenie sa Russella Wilsona v Denveri máme zmapované. Do tejto kategórie však rozhodne patria aj Tampa Bay Buccaneers a Los Angeles Rams. A čo osud a kalendár chceli – stretli sa vo vzájomnom dueli.

Obhajcovia titulu Rams majú sezónu ako zo zlého sna. Nie je to len klasická „opica z víťazstva“ v ktorej by dobrí hráči hrali slabšie. Im sa doslova rozpadla útočná koncepcia.

Rams, terorizovaní Vita Veou, sa držali koľko vedeli a v low scoring game boli menej ako minútu od výhry. Lenže vtedy Tom Brady oprášil všetko to, čo vedel, vie a vytiahol z rukáva ďalší víťazný drive.

V priamom súboji proti Tampe to bolo o tom, ktoré mužstvo sa ešte chytí slamky a skúsi začať vyhrávať. Osobne som bol presvedčený, že to bude mužstvo z Floridy. Síce som mal pravdu, ale natrápili sa omnoho viac ako sa čakalo.

Justin Fields konečne prišiel na scénu NFL. Čo prišiel, on pribehol. Minuloročný nováčik sa sezónu a pol trápil. Ako quarterback budúcnosti len náznakom ukazoval svoj potenciál, často dlho váhal čo s loptou, bol sackovaný, prehrával.

Bol to drive pre históriu. Nielenže ním Brady získal dôležitú štvrtú výhru (stále majú o jednu prehru viac), ale udržal sa v divízii v boji o výhru (to zas nie je tak ťažké). Týmto posledným útokom prepísal hneď niekoľko historických tabuliek.

Chicago to akoby konečne uznalo. Gameplan bol postavený na hrách, v ktorých sa vopred rátalo, že QB bude behať. A Fields behať veru začal.

V zápase proti Miami Dolphins sa ukázal v podobe, v akej si ho fanúšikovia vysnívali. Jeho silnou stránkou, ako to pri novej generácii QB býva, je mobilita.

Ak sa tréneri Chicaga vyberú cestou, akou šli pred rokom vo Philadelphii, teda postavia svoj útok na úžasných behových schopnostiach svojho QB a postupne k tomu pridajú viac hádzacích akcii, môžu sa dostať podobne ďaleko ako Eagles. Až do prvého odstavcu takéhoto článku.

Aby sme jeho výkon dali do kontextu: Jeho 178 nabehaných yardov je druhé najväčšie číslo v histórii NFL. O 3 yardy viac nabehal Colin Kaepernick (nedávno sme tu o ňom mali článok) v playoff zápase pred desiatimi rokmi.

Prestupy z mužstva do mužstva sú stále pre NFL menšia téma ako v iných športoch. Kluby sa toho trochu boja, extrémne si cenia svoje draft picky a je fakt, že prísť do iného mužstva a učiť sa jeho playbook za pochodu je náročné.

K najaktívnejším patrili Chicago a Pittsburgh. Zhodne boli predajcami, kupcami a obchodovali aj medzi sebou. Najskôr Chicago pustilo preč dve hlavné hviezdy svojej obrany.

Veterána Quinna do Dallasu a mladú superhviezdu, Roquana Smitha, do Baltimoru. Rozpustiť obranu, pozbierať draft picky a skladať budúci rok mužstvo okolo Justina Fieldsa dáva úplne zmysel. GM Ryan Poles nakoniec nečakal ani do budúceho roku a rovno priviedol (za vysoké druhé kolo) receivera, Chasea Claypoola, zo spomínaneho Pittsburghu.

Získať naspäť druhé kolo za Claypoola bol výborný ťah manažéra Omara Khana. Iný tvorca kádrov, Chris Grier sa rozhodol ísť naozaj all in so svojimi Dolphins.