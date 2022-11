Pick 6: V Buffale sa nedalo hrať. Jets spravili kardinálnu chybu

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. Zatiaľ čo v horúčave Kataru sa začína turnaj poznačený obrovskou korupčnou škvrnou, v NFL prituhuje na skvelý finiš. Pick 1: Vrabel patrí k najlepším trénerom ligy Už vo štvrtok sa odohral ostro sledovaný, herne zaujímavý a výsledkovo dôležitý zápas. Green Bay Packers v ňom doma podľahli Tennessee Titans 17:27. Výsledok presvedčivý, hra do veľkej miery vyrovnaná.

Kým však pôjdeme k dôsledkom, tie sa týkajú hlavne "syrových hláv", dajme nejaké kvety a gratulácie Titánom. Zaslúžia si.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM.

Titans sa každý rok oslabia, najmä v ofenzíve. Pred touto sezónou pustili A.J. Browna, ktorý hrá v Eagles fantasticky, a ich QB Ryan Tannehill mal na sebe biľag hráča, ktorý zabil svoje mužstvo v divíznom kole troma interceptions. Fanúšikovia aj média niekedy rýchlo zabúdajú koľko dobrého futbalu im Tannehill priniesol a preto stojí zato to pripomenúť.

Bol to od neho skvelý zápas. Tannehill mal minimálne päť hodov cez 30 yardov, hral výrazne a sebavedomo vzduchom, skompletizoval lopty na Burksa, Woodsa a 2 TD si pripísal jeho TD Hooper. No a samozrejme, na ihrisku bol tiež kráľ. Derrick Henry je síce v prvom rade buldozér, ale k jeho dokonalosti patrí, čo všetko dokáže. Čerešničkou na torte je trick play, v ktorej on sám hodí touchdown. VIDEO: Derrick Henry a jeho najlepšie akcie proti Packers

To všetko sa však sčítava pod jedným menovateľom a tým je hlavný tréner Tennessee Mike Vrabel. Musím sa priznať, že pred troma rokmi som mal veľké pochybnosti, pred rokom tiež, ale už sa nedá. Vrabel so svojím mužstvom dokáže rok čo rok získavať veľké výhry a posúvať svojich do playoff. Tento bývalý hráč Patriots je jednoznačne najúspešnejším výhonkom Belichickovho stromu, ako ho zaň vôbec môžeme považovať, keďže pod Billom nikdy netrénoval. Zaujímavosťou je, že porazil svojho bývalého ofenzívneho koordinátora, Matta LaFleura, ktorému sa posledné roky dostalo výrazne viac ovácií. „Ešte nie sme mŕtvi“ vravel Rodgers pred týžďnom po výhre nad Cowboys. Teraz po siedmej prehre sú už naozaj jednou nohou v hrobe. Ak chcú postúpiť, musia pravdepodobne vyhrať všetkých šesť zostávajúcich zápasov proti Eagles, Bears, Rams, Dolphins, Vikings a Lions.

Pick 2: Let it snow? Jednou z drsných krás NFL je hra v nepriaznivých podmienkach. Liga sa hrá od septembra do januára, to znamená, že v podstatnej časti zápasov sa tak nejako ráta s dažďom, vetrom a snehom. Pridáva to hre akúsi hrubú estetiku stredovekého kolbišťa. VIDEO: Súboj medzi Buffalom a Clevelandom z roku 2007

Posledné roky je toho omnoho omnoho menej ako kedysi. Jednak klimatická zmena, jednak stále väčšie množstvo zatvorených štadiónov. Minulú sezónu sme dostali neskutočne veterný zápas medzi Bills a Patriots, v ktorom neviem či sa hodila lopta viac ako päťkrát. Pred dvoma sezónami sme mali krásny vianočný zápas, v ktorom Kamara robil snehového anjelika po takmer rekordnej porcii touchdownov. Takže, keď meteorológovia ohlásili snehovú kalamitu v Buffale, niekto mal hlavu v smútku, niekto sa tešil.

Fanúšikovia, ktorí sa tešili na legendárnu snehovicu však veľmi rýchlo zistili, že tentokrát to naozaj nepôjde. Prognóza hovorila o dvoch metroch snehu, ktoré mali padnúť. Zápas bol vlastne okamžite presunutý z Buffala do 500 km vzdialeného Detroitu, kde paradoxne o päť dní Bills budú hrať opäť. Pravda, najskôr sa museli dostať aspoň na letisko. Nie je prekvapením, že susedia pomáhali frézami urobiť cesty zjazdné pre svojich hrdinov. Aj vďaka ním Bills hráči odcestovali a vyhrali nad Browns. Pick 3: Žiadna radosť v Gothame Obidve mužstvá z New York City utrpeli v nedeľu drvivú porážku. Obidve prehry boli veľmi odlišné, no ich výsledok je rovnako devastačný pre nádeje a pocit z tejto sezóny. Začnime v tábore zelených. New York Jets majú naozaj talentované a silné mužstvo. Je to výsledok kvalitných posíl a vynikajúceho draftu. Najmä korner Ahmad „Sauce“ Gardner hrá na úrovni tých najlepších, hoci ešte minulý rok šúchal topánky v škole. Jets by prípadným siedmym víťazstvom siahali na prvé miesto v divízii. Naposledy vyhrali Gang Green nad Patriots v októbri 2013. Tento rok majú zverenci trénera Saleha rozhodne lepšie mužstvo ako zverenci trénera Belichicka, až na jeden malý detail – na quarterbacka. Čo je skutočne ironické, pretože obe mužstvá brali nového rozohrávača pred dvoma rokmi. Jets druhého, Patriots až štvrtého. Zach Wilson je však aktuálne najhorší v lige. Jeho útok v druhom polčase získal dva yardy!. Wilson mal iba sedem presných prihrávok (oproti ôsmym puntom), a tak je len nevyhnutné, že pár sekúnd pred koncom, za stavu 3:3 sa udialo toto:

Zatiaľ, čo Jets hrali 90% času dobre, ale aj tak prehrali, New York Giants hrali zle kompletne. Odohrali prvý naozaj zlý zápas v sezóne a bolo to spektakulárne. Tréneri nemali dobrý deň, Saquon Barkley mal v priemere biednych 1,5 yardu na beh a Jones si pripísal po šiestich čistých zápasoch dve interceptions.

V zápase sa pridali ďalšie zranenia. Tri vynútené zmeny v ofenzívnej línii, zranenie oboch starting kornerov a receivera Robinsona. Adoree’ Jackson a Wan'Dale Robinson sú pravdepodobne mimo do konca sezóny a to je podľa mňa na toto mužstvo priveľa. Detroit Lions vyhrali tri zápasy po sebe, so štyrmi W na konte sú v tejto chvíli na tom lepšie ako pred rokom. Som zvedavý, či budú na konci sezóny pred Chicagom. Pick 4: Bitka o sever Jednou z nečakaných ozdôb hracieho kola bola výhra Bengals nad Steelers 37:30. Je zaujímavé, že toto mal byť pôvodne hlavný zápas hracieho kola, ale pre slabšie výkony bol odsunutý zo Sunday Night Football. Ešte mám v živej pamäti prvé kolo, v ktorom sa stretli a v ktorom Pittsburg zahral fantasticky, vyhral, ale prišiel o T.J. Watta. Od toho zápasu hral slabo až biedne. Aby sa v jedenástom kole, v odvete (už aj s Wattom v zostave) Oceliari postarali o ďalší výborný zápas.

Faktom však je, že výhru si uchmatli pre seba Bengálci. Čo je rozhodne slušný výkon, keď si pripomenieme, že Ja’Maar Chase je stále out a že Joe Mixon vlastne odohral iba polovicu zápasu. Zase raz to stálo na pleciach Joe Burrowa a ten to opäť zvládol. Toto bolo šieste víťazstvo pre pruhovaných, ale iba prvé v divízii. Pick 5: Aj medzi slabými sú ešte slabší Jedenáste kolo zviedlo do dvoch dvojíc asi najväčšie sklamania celej ligy. Štyri mužstvá s ktorými sa rátalo do pla yoff, ktoré pokojne mohli bojovať o Superbowl. No všetky štyri sú už vlastne teraz hotové. Ale ako sa vraví, občas musí niekto vyhrať.

V zápase Saints proti Rams to bodovo vyzerá pomerne tesne. New Orleans vyhrali o jeden TD. Ale zápas samotný vyzeral jednoznačnejšie. Zatiaľ čo veterán Dalton mal lepší deň a distribuoval touchodwny na troch rôznych hráčov, Rams idú od piatich ku trom. Aby toho nebolo málo, Stafford odstúpil zo zápasu pre opakované podozrenie z otrasu mozgu. Paralelne, aj z konferencie AFC sa stretli bedári. Denver Bronocs prehrali v predĺžení s Las Vegas Raiders. Ak ste počuli môj podcast viete, že som presne toto očakával. Vo vyrovnanom súboji Davante Adams vs Bronocs obrana to nakoniec skončilo v prospech najlepšieho route runnera NFL. VIDEO: Davante Adams takto rozhodol zápas proti Denveru

Pick 6: NFC East uteká dopredu Výpočet toho, čo všetko nevyšlo Giants toto kolo potrebuje ešte jeden dôležitý ukazovateľ. Zatiaľ čo Big Blue prehrali, ostatné tri mužstvá v divízii vyhrali. Cowboys nečakane jasne rozbili Vikings 40:3. Dak Prescott odohral čistý, elegantný zápas. Tony Pollard sa nestratil ani pri účasti Zeeka Elliota, obaja si pripísali po dva TD. Zatiaľ čo Vikings obrana nevygenerovala ani jeden sack, obrana Cowboys udávala tempo od prvého snapu. Dominovala súperovej ofenzívnej línii ako kombajn mladej kukurici. No a Cedee Lamb vytiahol takúto krásu.

Pred zápasom nik nepochyboval, že Eagles si zoberú v zápase s Colts deviatu výhru. Nakoniec na to potrebovali behový TD Hurtsa v posledných sekundách zápasu. Indianapolis bol veľmi blízko k piatej výhre, šokujúcejšej ako tie predošlé. Matt Ryan bol dobre chránený, dokázal distribuovať loptu, ale je pravdou, že Philadelphia sa porážala sama. A tiež je pravdou, že v poslednom drive sa obrana Colts rozostúpila ako Červené more pred Mojžišom. VIDEO: Rozhodujúci moment zápasu Indianapolis - Philadelphia

Washington si tiež rozkázal výhru a Texans mu ju poslušne priniesli. Výborná behová obrana okolo Allena bola tým rozhodujúcim štupľom. K tomu sa pridal slušný útok a Commanders majú bilanciu 4-1. Z NFC East môžu postúpiť do play off až tri mužstvá a ktovie, či to nebudú tie tri. Ako je už dobrým zvykom, na záver pár bonusov:

Takto to vyzeralo v Buffale deň pred zápasom. Chicago Bears nakoniec prehrali svoj zápas, ale Cole Kmet sa ukazuje ako tight end, ktorý bude veľkou oporou pre útok. Cordarrelle Patterson týmto behom zabehol rekordný deviaty TD ako kickoff returner. Tento hráč pôjde ako jeden z mála hráčov special teamov do Hall of Fame.