Pick 6: Videli sme zápas sezóny? Opäť v ňom prehrali Bills

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. To desiate sa hralo od Mníchova cez Los Angeles až po Philadelphiu a prinieslo nezabudnuteľné zápasy. Pick 1: Jeden šport, jeden špilmacher, jeden víťaz Neviem, či sa to dá rozpoznať, ale pomohol som si úvodom z Knight Ridera (Ein Auto! Ein Computer! Ein Mann, pozn. red.), aby som sa dostal k historicky prvému zápasu NFL na území kontinentálnej Európy.

Odohral sa v Nemecku a na štadióne Bayernu Mníchov sa v ňom stretli Seattle Seahawks proti Tampa Bay Buccaneers.

Zápas nemohli v NFL lepšie vymyslieť. Seahawks sú mimoriadne populárni v Európe a v Nemecku špeciálne (podobne aj na Slovensku a v Čechách, kde existuje jeden z mála mimo-amerických oficiálnych fanklubov). Dávalo to zmysel aj pri očakávaní, že Seattle bude bez bývalého elitného rozohrávača Russella Wilsona slabý. To, že zažívajú sezónu vysoko nad predpoklady vyhnalo očakávania do nebies.

Posledné odhady hovorili, že cez milión fanúšikov žiadalo o lístky na štadión, neoficiálna cena sa teda vyšplhala na mnohonásobky. VIDEO: Diváci v Allianz Arene spievajú známu pieseň

Zápas bol mimoriadne dôležitý aj pre mužstvá. Seattle potreboval „pečať pravosti“, aby sa z pekného príbehu prehupol do niečo vážnejšieho, Tampa potrebuje výhry a ešte viac dobrý výkon, aby sa vyhrabala z diery. Po sérii puntov ako prvý skóroval „starec“ Julio Jones a vcelku prekvapivo dlhým behom po zachytení lopty. Tampe tým dal dôležitú výhodu. Čo ma neprekvapilo bolo to, že Tampa vstúpila do zápasu omnoho sústredenejšie. Jej obrana vytiahla svoj najlepší deň v tejto sezóne a úplne vypla súperove nebezpečné behy. Seattle z piatich útokov päťkrát puntoval. Jeho behy neexistovali. Naopak, Tom Brady hral ako za svojich starých čias, nachádzal rôznych receiverov, kde potreboval a zápas bezpečne navigoval k dôležitej piatej výhre. Nezabránila im v tom ani táto kuriózna akcia. VIDEO: Tom Brady v netypickej pozícii wide receivera neuspel

Pick 2: Zápas, aký už asi neuvidíme Všetci, čo sledovali zápas Minnesoty Vikings s Buffalom Bills, mali vysoké očakávania. V určitom bode, asi okolo stavu 24-10 pre favorita z Buffala to vyzeralo na sklamanie, ale to sme netušili, čo všetko nás ešte čaká. Naozaj sa pokúsim preniesť aspoň niečo z tej atmosféry, ale keď nič iné, rozhodne si pozrite zostrih zo zápasu. Bez toho nemôžete ísť dnes spať. A potom si ho pozrite ešte aspoň raz. Minimálne.

Vikings sa v druhom polčase nadýchli k veľkému návratu. Už ten samotný podľa mňa potvrdil, že sú mužstvom, s ktorým jednoducho túto sezónu treba rátať. Ich receiver Justin Jefferson, ktorý mal už dovtedy skvelý deň (celkovo 193 yardov, 1 TD) ťahal mužstvo opakovane cez celé ihrisko. Najskôr pre zníženie náskoku a potom pre šancu na úplný obrat a popritom vytiahol aj takúto parádu. VIDEO: Fantastické zachytenie Justina Jeffersona

Útok vedený Kirkom Cousinsom sa dostal až na goal line súpera a tam fatálne zlyhal. Nepodarilo sa mu na štyri pokusy získať touchdown. Dokonca ani keď vďaka penalte mali o pokus navyše. V jednej z akcií pritom tiež výborný running back Dalvin Cook "dropol" loptu v čistej situácii. A tak 40 sekúnd do konca išli na loptu Bills a my sme si povedali „starí prekliati Vikings“. Lenže hneď v nasledujúcej akcii Bills zaskratovali, stratili loptu a nechali pohotového obrancu vo fialovom zaľahnúť ju v endzóne. Defenzívny TD, endorfíny až po strechu. Dýchajte, ešte sme neskončili. VIDEO: Obrovské zlyhanie hráčov Buffala Bills

Bills za pár sekúnd, ktoré im zostali, dokázali to, čo asi dokážu iba oni a Kansas City Chiefs. Prepochodovať ihrisko na dve-tri akcie a kopnúť vyrovnávajúci field gól. A to ešte naozaj mohli za tých pár sekúnd dať touchdown. Išlo sa teda do predĺženia a podobne ako pred rokom v úžasnom divíznom kole Bills prehrali žreb. Vikings išli na loptu s tým, že ak dajú touchdown vyhrajú. A takmer aj dali, ale napokon kopli iba field gól.

A tak išiel na vec Josh Allen. Quarterback Bills zhodil na striedačke zatepľovačku z pliec a išiel si pre výhru. Akým spôsobom? Dvoma 20-yardovými quarterback runmi, dvoma pasmi a bol v endzóne. A tam následne všetko pokazil - hodil interception. Na nádherný zápas treba vždy dvoch a z tohto zápasu vyšli aj Bills aj Vikings ako mužstvá, ktorých sa v ďalšom priebehu sezóny treba báť. Áno Bills vo štvrtom zápase po sebe tak nejak vyfučali v druhom polčase, áno Allen hodil štvrtú interception, ale vzdajme honor obom mužstvám Pick 3: Any given Saturday Ešte v týždni pred zápasmi sa udiala zmena, ktorá niektorým zdvihla obočia, iným mandle. Rozhodne však šokovala všetkých. Majiteľ Indinapolisu Colts odvolal hlavného trénera Franka Reicha a na jeho miesto posadil hráčsku legendu Jeffa Saturdaya s nulovými trénerskými schopnosťami. Mám trochu podozrenie, že Saturday bol voľbou preto, lebo nikto iný veľmi nechcel, ale môžem sa mýliť. Rozhodne však tento krok vyvolal veľa reakcií. Dočasný hlavný tréner Jeff Saturday sa postavil so svojím mužstvom proti trápiacim sa Las Vegas Raiders, vrátil na ihrisko veterána Matta Ryana a "podkovy" sa postarali o jedno z veľkých prekvapení.

Ako sa v NFL hovorí - o víťazovi sa rozhoduje vždy až v nedeľu (Any given Sunday). Tréner s menom Sobota je v nedeľu zatiaľ nezdolaný. V zápase, v ktorom sa ukázali vlastne všetky známe mená z oboch strán bolo rozhodujúce, že sa po dlhom čase ukázal Jonathan Taylor. Minuloročná superhviezda je aj pre zranenia úplne neviditeľný v tejto sezóne, ale v tomto zápase viditeľný bol. Jeho dlhý touchdown run bol dôležitou injekciou do zápasu. Dokonca aj jeho 37-ročný quarterback sa odhodlal na podobnú záležitosť. VIDEO: Dlhý 39-yardový beh veterána Matta Ryana

Pick 4: Pomsta najlepšie chutí studená Pozornejší čitateľ tejto rubriky si iste všimol, že o Green Bay Packers veľa pozitívneho nepíšem. Dnes to zmením a celkom rád. Pretože som asi ako jeden z mála tipoval ich šokujúcu výhru nad Dallasom Cowboys. Mnohí viete, že to nebol iba zápas mužstiev, ktoré majú úplne inú sezónu. Dallas mal šesť výhier, Green Bay o polovicu menej. Toto bol aj zápas veľkého návratu. Tréner Mike McCarthy síce kedysi vyhral s Aaronom Rodgersom a zeleno-žltými Super Bowl, ale tiež bol vlastne vyhnaný pred pár rokmi z klubu po sérii zlých sezón.

Tréner Mike McCarthy a jeho bývalý zverenec, quarterback Aaron Rodgers. (Autor: TASR/AP)

Teraz sa vracal ako tréner rozbehnutých Kovbojov a dúfal, že si urobí z bývalého klubu rodeo. A povedzme si pravdu, Dallas mal zápas rozbehnutý dobre. Dokonca aj po dvoch úplne zbytočných interception, ktorými držali súpera v hre sa dostali do pohodlného dvojciferného vedenia. Lenže potom prišli na ihrisko Packers, ako si ich pamätáme z predošlých rokov.

Z Rodgersa a ostatných sršalo sebavedomie, výborné individuálne výkony a výsledkom bol veľký obrat. Christian Watson chytil tri touchdowny. Aaron Jones pridal jeden obrovský beh v závere zápasu a nakoniec za stavu 28:28 v predĺžení premenil 28-yardový kop veterán veteránov Mason Crosby. Pick 5: Aspoň telegraficky Ak chcete vedieť o každom zápase, rozhodne si pustite môj najnovší podcast. Budem mať nadšeného hosťa z fanklubu Vikings. Budeme sa rozprávať o každom jednom zápase a príde aj na univerzitný futbal, ktorý sa blíži k play off. Aj tu aspoň spomeniem ešte dve víťazstvá. Miami Dolphins nikto v tejto chvíli nespomína jedným dychom s Chiefs, Eagles a Bills, ale ak by som mal vybrať najnebezpečnejšie mužstvo ligy, ukážem na azúrovo tyrkysovú farbu. Tua Tagovailoa hrá výborne, má k dispozícii veľmi rýchly útok, ale naozaj sa nenechajme zaslepiť jeho receivermi Tyreekom Hillom a Jaylenom Waddlom. Tua hrá najlepšie ako sme ho doteraz videli a potvrdzuje status rozohrávača, ktorý môže patriť do širšej špičky.

Detroit Lions vyrovnali minuloročný zápis, vyhrali tretí krát v tejto sezóne, navyše druhý divízny zápas po sebe. O týždeň idú hrať do New Yorku proti mojím Giants, na to som veľmi veľmi zvedavý. Lions idú ako odtrhnutí, v štýle plný plyn, žiadna brzda. Vedia, že sa pohybujú na tenkej hrane a riskujú. Dnes to vyšlo, ale veľmi tesne.

Zlepšujúci sa Justin Fields a Chicago Bears boli celý čas v zápase a dokonca vyhrávali o 14 bodov. Fields opäť nabehal monštruózne čísla (147 yardov, 2 TD), ale rozhodne nie je univerzitným „iba behám, iné neviem“. Pick 6: Nikto nie je dokonalý V poslednom zápase kola, v pondelok v noci vyhral Washington Commanders na ihrisku Philadelphie a ukončil tak jej neporaziteľnosť. Už samotná výhra nad veľkým divíznym favoritom je zaujímavá, spôsob akým to dokázali však ešte viac. Jednoducho povedané, nechali Orlom ochutnať ich vlastnú medecínu. Velitelia sa upli k dlhým behovým drivom, ktoré nielenže dokázali zožrať kopu času, ale dokázali ich zakončovať minimálne trojbodovými field gólmi. Pomer celkového času na lopte je neskutočný - 40:24 proti 19:36. Symbolom nezlomnosti môže byť tento silový touchdown Briana Robinsona, ktorý bol pred sezónou postrelený, ale dokázal sa vrátiť na ihriská. VIDEO: Silový touchdown Briana Robinsona

V lige už nie je nikto bez prehry, všetko je neskutočne zamotané a my máme za sebou jedno z najlepších hracích kôl aké si pamätám. Dajme si na záver ešte pár kúskov: Jacksonville Jaguars si boli vedomí, proti akému silnému súperovi hrajú, a tak vytiahli asi najriskantnejší „otvarák“ zápasu, aký sa dá. A čuduj sa svete, vyšlo to. Že by to ale nejako veľmi pomohlo v zápase, to zase nie. Oceliari sú zvyknutí hrať proti Havranom, majú ich v divízii. Pri prekvapivej výhre nad Svätcami však mali aj takúto návštevu na ihrisku. VIDEO: Holuby na hracej ploche počas zápasu NFL

Na záver zostaneme pri výhre Titans nad jedným z najväčších sklamaní sezóny - Denver Broncos. Zápas to nebol veľmi pekný, ak by sme chceli zostať diplomati, povieme, že defenzívny. Puntovalo sa puntovalo... Ale túto nedeľu proste bolo niečo špeciálne v povetrí, čo robilo z každého zápasu o trochu väčšie divadlo. A tak Courtland Sutton mohol fanúšikov zo Skalistých hôr potešiť aspoň týmto zachytením lopty.