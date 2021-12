PICK 6: Pre niektoré mužstvá už začína byť neskoro

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete bude týždeň čo týždeň zachytávať šesť ultimátnych okamihov hracieho kola a prinesie vám ich rovno sem. Dnes si prejdeme zápasy, ktoré povedia veľa o play off. Pick 1: Záhada z Buffala (Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills 33:27)

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.

Po tom, čo boli Bills pred týždňom zvalcovaní na domácom ihrisku behmi Patriots, museli si pripadať ako v zlom déjà vu sne.

Týždeň na to opäť nastúpili proti „Patriots z Floridy“, ktorých vedie Tom Brady. Polčas prehrali 24:3 a v prvom drive druhého polčasu išli tri a von. V tom okamihu museli byť nádeje fanúšikov z Buffala na bode mrazu, napriek tomu, že sa hralo na Floride. Aby sme sa chápali, Bills ten zápas nakoniec veru aj prehrali, ale prehrali ho po heroickom comebacku. V závere zápasu aj mohli vyhrať a obrana potom cez Matta Milana vytiahla veľkú stopku. Takýto výkon, schopnosť trénerov prispôsobiť sa súperovi, zmeniť gameplan a proti jednému z najkonzistentnejších mužstiev ligy mohutne doťahovať, je dobrým znamením. V konferencii AFC má aktuálne až 5 mužstiev skóre 7-6 a nie každé z nich sa dostane do play off. Bills však napriek prehre ukázali, že oni by tam stále mali patriť.

Tom Brady. (Autor: TASR/AP)

Povedzme si pravdu, všetko iné by bol obrovský šok. Po minuloročnej sezóne patrili do trojice najväčších favoritov možno aj celej ligy. Čo sa stalo, že už teraz majú viac prehier ako za predošlý celý rok? To je trochu záhada. Pick 2: Kto je jednotka a kto dvojka? (Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens 24:22) Ravens boli kedysi vlastne Browns z Clevelandu, pred relokáciou klubu. Obe mužstvá sú dnes v jednej divízii a obe majú QB z toho istého draftu. Baker Mayfield išiel ako prvý, Lamar Jackson ako posledný pick prvého kola. V týchto zápasoch vždy ide o viac ako iba o výsledok. Túto nedeľu bol však výsledok veľmi dôležitý. Cleveland s rovnakým počtom výhier a prehier už jednoducho musí vyhrávať, ak chce ísť do play off. Baltimore je na tom výsledkovo lepšie, je stále na prvom mieste v divízii, ale s neskutočnou maródkou. Oba faktory mi navrávali, že tento duel vyhrajú hráči z Ohia.

Nakoniec aj vyhrali, ale veru tesnejšie a škaredšie, ako by si asi priali. Ravens nedali svojmu súperovi ani centimeter trávnika a hoci hrali s náhradným rozohrávačom, do poslednej sekundy bojovali o dôležitú výhru. A to už prehrávali 3:24, ale od toho okamihu sa rútili k cieľovej páske ako Sagan zamlada. Naopak, behy Browns nie sú ani zďaleka tak dominantné, ako bývali a na celkovej produkcii to je poznať. Nick Chubb 59 yardov, Kareem Hunt iba 5 (opäť sa zranil) – s tým Cleveland ďaleko nedobehne. Pick 3: Najhorúcejšie kreslo je v Jacksonville (Tennessee Titans vs. Jacksonville Jaguars 20:0) Tennessee túto sezónu pália nielen bourbon, ale aj kariérne šance trénera Jaguars. Urban Meyer prišiel do ligy ako jedno z prominentných mien univerzitného futbalu. No už teraz v decembri sa ukazuje, že všetci skeptici (vrátane autora týchto riadkov) právom krčili nos. Meyer svoju víťaznú kariéru na univerzite mal do veľkej miery postavenú na tom, že jeho mužstvo bolo vždy o niekoľko levelov talentovanejšie ako veľká väčšina súperov. V NFL je to zrazu naopak a je to vidieť.

Urban Meyer (Autor: TASR/AP)

Nielen, že má jeho mužstvo iba chabé dve výhry. Horšie je, že draftová jednotka Trevor Lawrence hrá ako bez duše, bez progresu. No a najhoršie je, že kabína evidentne svojho trénera neberie a on stráca aj ostatných trénerov a právom. Začalo sa to ešte v októbri škandálom s neznámou ženou v bare, pokračovalo to pred týždňom výhovorkami, keď posadenie running backa Jamesa Robinsona na lavičku označil za rozhodnutie svojho asistenta, a v túto nedeľu sa to zavŕšilo. Najskôr vyšli von správy o tom, že všetkých svojich trénerov označil na mítingu za „lúzrov“ a pýtal sa ich, čo kedy dokázali. Následne (kto je prekvapený, nech zdvihne ruku), jeho mužstvo prehralo na nulu.

Majiteľ klubu Shahid Khan (vlastní aj anglický Fulham) je známy svojou veľkou trpezlivosťou a vie sa, že Meyerovi dal veľký kontrakt, ktorého výpoveď by ho finančne bolela. Na druhú stranu, jeho majetok sa odhaduje do 10 miliárd dolárov a rozhodne nechce, aby Lawrence v Jaguars vyhorel. Skôr si myslím, že bude horieť pod zadkom trénera. Pick 4: Kto z koho (Cincinnati Bengals vs. San Francisco 49ers 23:26) Duel medzi Bengals a Niners je mikrokozmom tohto ročníka. Obe mužstvá boli pred dvoma týždňami „red hot“ a pred týždňom zrazení na kolená. No a teraz? Obe mužstvá sú síce 7-6, ale zatiaľ, čo zverenci Kylea Shanahana si svoju pozíciu upevnili, hráči okolo Joea Burrowa sa ocitli mimo play off. Presne to s vami urobia dve prehry. Tento duel môžeme smelo vyhlásiť za jeden z „predčasných play off zápasov“, tak veľa sa v ňom dialo a tak veľa vie ovplyvniť.

George Kittle (Autor: TASR/AP)

Bengals opäť raz pustili súpera do veľkého náskoku, prehrávali 6:20 na začiatku poslednej štvrtiny a predsa z tohto urobili ešte zápas. Dva TD Ja'Marra Chasea stačili na vyrovnanie, no FG v predĺžení už nestačil. Hlavnou hviezdou zápasu bol totiž George Kittle. Pred týždňom jeho výkon na výhru nestačil, tentokrát áno. Tlačil výhru už v riadnom hracom čase a v predĺžení bol nezastaviteľný. Celkovo 13 chytených prihrávok pre 151 yardov a TD hovoria za všetko. Ako prvý TE v histórii mal dva takéto zápasy po sebe. Pick 5: Najlepší útok je obrana (Výhry Cowboys a Chiefs) Kansas City Chiefs a Dallas Cowboys. Pred sezónou boli považovaní za možno dva najdominatnejšie útoky ligy. Patrick Mahomes s povesťou Michaela Jordana amerického futbalu, Dak Prescott ako zázračný príbeh až zo 4. kola draftu, ktorý sa stal tvárou najcennejšej športovej frančízy na svete. Obe mužstvá sú dnes 9-4, obe vyhrali v poslednom kole. A obe mužstvá sú posledný mesiac ťahané najmä obranou.

To, akým spôsobom hrá obrana Cowboys je prekvapivé, ale zároveň pochopiteľné. Nový defenzívny koordinátor s Legion of Boom v životopise, fantastický draft pick (Micah Parsons si naozaj vážne ide po cenu pre najlepšieho obrancu) a zlepšenie hráčov. To všetko sa vlastne dá nejako vysvetliť. Čo sa však deje s Chiefs je obrovská záhada. Najexplozívnejší útok posledných troch rokov je iba tieňom samého seba a tá často až biedna obrana hrá zrazu neskutočne. Tí istí hráči, s tým istým trénerom. Žiadny viditeľný boost. A táto obrana priviedla svoje mužstvo k výhre 48:9 nad Raiders (najväčšia prehra Raiders v ich histórii). Úplne prvú útočnú hru zápasu premenil Mike Hughes na defenzívny TD a od tej chvíle bolo na ihrisku iba jedno mužstvo. Obrana Chiefs získala 5 turnoverov, posielala svoj útok na ihrisko vo fantastickej situácii a bolo. Celá liga ešte stále rozpráva o tom, aký nevýrazný je útok Kansasu. Ale s touto obranou sa môžu vrátiť tam, kde boli posledné dva roky – do samotného Super Bowlu.

Pick 6: Navždy mladý a usmiaty (R.I.P. Demaryius Thomas) „Demaryius Thomas bol lepším človekom ako hráčom. A ako hráč patrí do Siene slávy.“ Nielen tieto slová Peytona Manninga na margo svojho bývalého spoluhráča, ktorý zomrel pred pár dňami, obleteli celý futbalový svet. Thomas sa podieľal na mnohých veľkých hrách svojho Denveru. Práve on chytil v predĺžení šokujúci pass od Tima Tebowa, ktorým vyradili superfavorita z Pittsburghu v play off 2012. Práve on o pár rokov neskôr chytil vtedy rekordný 509. TD Peytona Manninga a spolu dokráčali až po víťazný Superbowl.