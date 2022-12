Vlhová predviedla skvelú druhú jazdu, víťazstvo jej tesne uniklo

Fenomenálna Američanka mala po prvom kole pred 27-ročnou Liptáčkou sľubný náskok 72 stotín a hoci v druhom kole predviedla piatu najrýchlejšiu jazdu, stačilo jej to na 78. víťazstvo v prestížnom seriáli.

"Snažila som sa pustiť lyže a dať do toho všetko. V predošlých obrovských slalomoch sa mi až tak nedarilo, preto som rada, že sa mi podarilo zvíťaziť. Druhé kolo bolo poriadne divoké," povedala v cieli Shiffrinová.

"Bolo to trochu napäté, pretože Petra sa necítila dobre, ale zvládla to. Klobúk dole pre jej výkonom," dodal člen trénerského tímu Matej Gemza.

Slovenka tiež priznala, že nebola stopercentne fit.

"Do Vianoc som sa cítila dobre, potom sa to zhoršilo. Ostatné tri dni boli ťažké, pretože od soboty rána ma veľmi bolelo brucho, chytila som horúčky a bola som skoro stále na záchode, šlo to z úst aj druhej strany.