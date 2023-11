Shiffrinovú chválila aj expertka, no Vlhová ju jasne zdolala. V Levi ovládla prvé kolo

/zdroj: JOJ Šport/

Wendy Holdenerová, 17. miesto: "Začiatok bol dobrý, ale ďalšie dievčatá boli oveľa rýchlejšie. V druhom kole budem robiť všetko preto, aby som sa zlepšila, verím si. Na trati boli nerovnosti, organizátori poliali sneh vodou."

Leona Popovičová, 21. miesto: "Nebolo to rýchle, aké som si predstavovala. V druhom kole chcem ísť priamejšie a rýchlejšie. V druhom kole chcem do toho zatlačiť."

Zrinka Ljutičová, 8. miesto: "Cítim sa dobre. Mala som dobrú jazdu, no urobila som chyby a stratila tempo. Ôsme miesto je veľmi dobrá pozícia do druhého kola. Podmienky boli dobré, na svahu som mala dobrý pocit."

Martina Dubovská, 14. miesto: "Ja som sa celú jazdu cítila hrozne, mala som ťažkopádny pocit, robila som chyby. Povedali mi, že to nevyzeralo zle, no stratila som v závere. Musím si na to dať pozor v druhom kole. V Levi to je vždy super.

Bola som prekvapená, že to bolo také ľadové, na prehliadke to tak nevyzeralo. Bolo to postavené do rovnejšia, mne to až tak nejde, uvidíme, ako bude postavené druhé kolo."